Минобороны сообщило о занятии двух сел в Харьковской области и ДНР

Кисловку заняли подразделения группировки войск "Запад", а Новокалиново — Центральной группировки

08 мая 2024, 20:25, ИА Амител

Российский флаг / Фото: unsplash.com

Минобороны России отчиталось о взятии под контроль двух населенных пунктов – Кисловка в Харьковской области и Новокалиново в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что подразделениям группировки войск "Запад" удалось улучшить положение по переднему краю и взять под контроль населенный пункт Кисловка Харьковской области. Село расположено в 27 км от Купянска. Через него проходит железная дорога Купянск – Попасная.

В то же время военнослужащие Центральной группировки взяли Новокалиново в ДНР, село расположено к востоку от Очеретино, добавили в министерстве.