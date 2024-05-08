Минобороны сообщило о занятии двух сел в Харьковской области и ДНР
Кисловку заняли подразделения группировки войск "Запад", а Новокалиново — Центральной группировки
08 мая 2024, 20:25, ИА Амител
Минобороны России отчиталось о взятии под контроль двух населенных пунктов – Кисловка в Харьковской области и Новокалиново в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что подразделениям группировки войск "Запад" удалось улучшить положение по переднему краю и взять под контроль населенный пункт Кисловка Харьковской области. Село расположено в 27 км от Купянска. Через него проходит железная дорога Купянск – Попасная.
В то же время военнослужащие Центральной группировки взяли Новокалиново в ДНР, село расположено к востоку от Очеретино, добавили в министерстве.
14:36:23 09-05-2024
А ранее было - Киев за три дня... Хм. Странно.