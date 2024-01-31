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Минобороны: Украина отдала России 195 военнопленных

Самолетами их доставят в Москву на лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны РФ

31 января 2024, 20:34, ИА Амител

Российский флаг / Фото: unsplash.com
Российский флаг / Фото: unsplash.com

Минобороны РФ сообщило, что из украинского плена вернулись 195 человек, взамен передано такое же число военнопленных ВСУ. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Российских военных обменяли в результате переговорного процесса. Самолетами их доставят в Москву на лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны РФ.

"Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь", – отметили в ведомстве.Напомним, что в начале января 248 российских военных вернулись из плена в результате обмена пленными с Украиной. Договоренности были достигнуты в результате "сложного переговорного процесса".

Политика спецоперация

Комментарии 3

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Гость

22:48:53 31-01-2024

По Маяку перевыбираемый говорил что 1х10 процент пленных?

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Гость

09:24:17 01-02-2024

Гость (22:48:53 31-01-2024) По Маяку перевыбираемый говорил что 1х10 процент пленных?... А у кого 1 а у кого 10?

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Гость

12:43:13 01-02-2024

Заголовок огонь! Прям так взяла и отдала??? Обменяла, блин!!!

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