Минобороны: Украина отдала России 195 военнопленных

Самолетами их доставят в Москву на лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны РФ

31 января 2024, 20:34, ИА Амител

Российский флаг / Фото: unsplash.com

Минобороны РФ сообщило, что из украинского плена вернулись 195 человек, взамен передано такое же число военнопленных ВСУ. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Российских военных обменяли в результате переговорного процесса. Самолетами их доставят в Москву на лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны РФ.

"Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь", – отметили в ведомстве.Напомним, что в начале января 248 российских военных вернулись из плена в результате обмена пленными с Украиной. Договоренности были достигнуты в результате "сложного переговорного процесса".