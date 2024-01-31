Минобороны: Украина отдала России 195 военнопленных
Самолетами их доставят в Москву на лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны РФ
31 января 2024, 20:34, ИА Амител
Минобороны РФ сообщило, что из украинского плена вернулись 195 человек, взамен передано такое же число военнопленных ВСУ. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Российских военных обменяли в результате переговорного процесса. Самолетами их доставят в Москву на лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны РФ.
"Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь", – отметили в ведомстве.Напомним, что в начале января 248 российских военных вернулись из плена в результате обмена пленными с Украиной. Договоренности были достигнуты в результате "сложного переговорного процесса".
22:48:53 31-01-2024
По Маяку перевыбираемый говорил что 1х10 процент пленных?
09:24:17 01-02-2024
Гость (22:48:53 31-01-2024) По Маяку перевыбираемый говорил что 1х10 процент пленных?... А у кого 1 а у кого 10?
12:43:13 01-02-2024
Заголовок огонь! Прям так взяла и отдала??? Обменяла, блин!!!