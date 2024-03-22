Минобороны: ВС нанесли массированный удар по объектам на Украине

Поражены объекты энергетики, военно-промышленного комплекса, железнодорожные узлы, арсеналы, места дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников

22 марта 2024, 18:55, ИА Амител

Фото: Министерство обороны России / mil.ru

Минобороны РФ заявило, что сегодня, 22 марта, был нанесен массированный удар по объектам энергетики, военно-промышленного комплекса, железнодорожным узлам, арсеналам, местам дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников. Об этом сообщает РИА Новости.

"В результате удара дезорганизовано функционирование предприятий промышленности по выпуску и ремонту вооружения, военной техники и боеприпасов", – заявили в ведомстве. Там добавили, что ударами также удалось уничтожить иностранную технику и средства поражения, которые доставили на Украину из стран НАТО. Кроме того, оказалась нарушена переброска к переднему краю резервов противника, поражены подразделения ВСУ и наемников в районах восстановления боеспособности.

В общей сложности с 16 по 22 марта в ответ на обстрелы российской территории, попытки прорыва границы и захват населенных пунктов российские военные нанесли 49 ударов возмездия по объектам на Украине.