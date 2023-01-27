Минобороны: ВС РФ 26 января нанесли массированный удар по энергосистеме Украины

В результате атаки удалось сорвать перевозку вооружений и боеприпасов в район боевых действий и нарушить работу предприятий по ремонту и военной техники ВСУ

27 января 2023, 20:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

26 января Вооружённые силы РФ нанесли массированный удар по энергообъектам Украины, обеспечивавшим функционирование предприятий оборонно-промышленного комплекса и транспортной системы. Об этом говорится в сводке Минобороны России.

"Цели массированного удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены", – подчеркнули в Минобороны.

В частности, в результате атаки удалось сорвать перевозку вооружений и боеприпасов в район боевых действий, а также нарушить работу предприятий по ремонту и военной техники украинских войск.

Напомним, что 26 января по всей Украине объявили воздушную тревогу. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Винницкой и Одесской областях.