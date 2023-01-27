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Минобороны: ВС РФ 26 января нанесли массированный удар по энергосистеме Украины

В результате атаки удалось сорвать перевозку вооружений и боеприпасов в район боевых действий и нарушить работу предприятий по ремонту и военной техники ВСУ

27 января 2023, 20:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

26 января Вооружённые силы РФ нанесли массированный удар по энергообъектам Украины, обеспечивавшим функционирование предприятий оборонно-промышленного комплекса и транспортной системы. Об этом говорится в сводке Минобороны России.

"Цели массированного удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены", – подчеркнули в Минобороны.

В частности, в результате атаки удалось сорвать перевозку вооружений и боеприпасов в район боевых действий, а также нарушить работу предприятий по ремонту и военной техники украинских войск. 

Напомним, что 26 января по всей Украине объявили воздушную тревогу. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Винницкой и Одесской областях. 

Комментарии 7

  • скоро там будет один огромный котлован, как в фантастике Симмонса
    28 января, Гость   Ответить
  • Если такие эффективные массированные удары то какого хрена у врагов все крутится работает и фурычит, продолжая создавать все необходимое для убийства наших солдат.
    28 января, Гость   Ответить
  • Хорошая новость
    28 января, Гость   Ответить
  • массированный удар по энергообъектам Украины -- такие бы новости 11 месяцев назад
    28 января, Гость   Ответить
  • Станция,подстанция,Констанция.А Дартаньян жив,весел целеустремлён и нос у него в табаке...
    28 января, Гость   Ответить
  • Если такие эффективные массированные удары то какого хрена у врагов все крутится работает и фурычит, продолжая создавать все необходимое для убийства наших солдат. ***** Да не) удары неэффективные, у врагов все крутится, мы в жопе - продолжай в это верить. Просто ты как был, так и сдохнешь тем, кого нецензурно называть.
    28 января, Гость   Ответить
  • "у врагов все крутится работает и фурычит" ---- Гость, а ты не в курсе регулярных поставок оружия Украинским нацистам со стороны НАТО и Евросоюза?
    28 января, Гость   Ответить
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