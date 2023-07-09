Минобороны заявило о попытках ВСУ наступать на трех направлениях

На донецком направлении российским войскам удалось отразить атаки в районах Белогоровки, Опытного, Первомайском и Северного ДНР

09 июля 2023, 19:21, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки предприняли попытки наступать на трех направлениях — донецком, южнодонецком и краснолиманском. Как сообщает "Лента.ру", об этом заявили в Министерстве обороны России.

На донецком направлении российским войскам удалось отразить атаки в районах Белогоровки, Опытного, Первомайском и Северного ДНР. Уничтожено до 180 бойцов противника, четыре бронемашины, три автомобиля, РСЗО RM-70 "Vampire" чешского производства, гаубицу "Мста-Б" и самоходную артиллерийскую установку M109.

На южнодонецком и запорожском направлениях отражены атаки противника в районах населенных пунктов Работино, Новоданиловка и Малая Токмачка Запорожской области. На краснолиманском направлении отражены атаки подразделений трех бригад ВСУ.