Минобороны заявило о попытках ВСУ наступать на трех направлениях
На донецком направлении российским войскам удалось отразить атаки в районах Белогоровки, Опытного, Первомайском и Северного ДНР
09 июля 2023, 19:21, ИА Амител
Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки предприняли попытки наступать на трех направлениях — донецком, южнодонецком и краснолиманском. Как сообщает "Лента.ру", об этом заявили в Министерстве обороны России.
На донецком направлении российским войскам удалось отразить атаки в районах Белогоровки, Опытного, Первомайском и Северного ДНР. Уничтожено до 180 бойцов противника, четыре бронемашины, три автомобиля, РСЗО RM-70 "Vampire" чешского производства, гаубицу "Мста-Б" и самоходную артиллерийскую установку M109.
На южнодонецком и запорожском направлениях отражены атаки противника в районах населенных пунктов Работино, Новоданиловка и Малая Токмачка Запорожской области. На краснолиманском направлении отражены атаки подразделений трех бригад ВСУ.
22:34:13 09-07-2023
Судя по сводкам, украина хоронит каждый день молодых ребят по 100 человек и это продолжается 500 дней.
19:39:32 10-07-2023
Лучше бы молчали.То же мне успехи.