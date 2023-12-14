Минобрнауки Алтайского края показало губернаторские новогодние подарки для детей
Все сырье для конфет проходило полный лабораторный контроль и проверку на подлинность — чтобы исключить подмену натуральных продуктов на более дешевые заменители
14 декабря 2023, 20:35, ИА Амител
Почти 127 тысяч подарков подготовили к Новому году для учеников начальных классов и других категорий детей в Алтайском крае. Их показала пресс-служба Минобразования и науки региона.
Подготовкой подарков с 1 ноября в круглосуточном режиме занималась кондитерская фабрика "Алтай". По словам главы службы гарантии качества завода Елены Марковой, все сырье проходило полный лабораторный контроль и проверку на подлинность – чтобы исключить подмену натуральных продуктов более дешевыми заменителями.
Упакованы конфеты в красочную, яркую коробку. Также для детей подготовлено вложение с познавательной игрой-экскурсией по Алтайскому театру кукол "Сказка" и мультфильмами, которые подготовило творческое объединение "Киномульти". Во вкладыше также есть уникальная игра, связанная с организацией профессий будущего.
Также для больных целиакией детей подготовили специальные подарки – в их состав вошла продукция без глютена. Всего таких наборов 120 штук.
Губернаторские подарки получат учащиеся школ с 1 по 4 класс, ученики краевых государственных общеобразовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, воспитанники центров помощи детям без родителей, нуждающиеся в социальной поддержке и дети участников специальной военной операции.
21:19:50 14-12-2023
Красочно, вкусно и познавательно!
23:53:59 14-12-2023
Ну и подарок для детей. Позорники.
11:23:34 15-12-2023
Это невозможно есть,в прошлом году подарок был просто ужас,это невыносимо проживать,имитация шоколада,безумные начинки с дикими красителями,приторно до тошноты.Лучше сделайте меньше,но вкуснее! По картинке посмотрела такой же ужас!
11:30:46 15-12-2023
Почему подарки называют губернаторскими? он из своего кармана дал деньги на конфеты? или он подписал распоряжение, чтобы из бюджета выделили на них деньги? тогда подарок должен называться бюджетным! но это же не так громко и красиво, как "губернаторский!))