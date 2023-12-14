Минобрнауки Алтайского края показало губернаторские новогодние подарки для детей

Все сырье для конфет проходило полный лабораторный контроль и проверку на подлинность — чтобы исключить подмену натуральных продуктов на более дешевые заменители

14 декабря 2023, 20:35, ИА Амител

Фото: пресс-служба Минобрнауки Алтайского края

Почти 127 тысяч подарков подготовили к Новому году для учеников начальных классов и других категорий детей в Алтайском крае. Их показала пресс-служба Минобразования и науки региона.

Подготовкой подарков с 1 ноября в круглосуточном режиме занималась кондитерская фабрика "Алтай". По словам главы службы гарантии качества завода Елены Марковой, все сырье проходило полный лабораторный контроль и проверку на подлинность – чтобы исключить подмену натуральных продуктов более дешевыми заменителями.

Упакованы конфеты в красочную, яркую коробку. Также для детей подготовлено вложение с познавательной игрой-экскурсией по Алтайскому театру кукол "Сказка" и мультфильмами, которые подготовило творческое объединение "Киномульти". Во вкладыше также есть уникальная игра, связанная с организацией профессий будущего.

Также для больных целиакией детей подготовили специальные подарки – в их состав вошла продукция без глютена. Всего таких наборов 120 штук.

Губернаторские подарки получат учащиеся школ с 1 по 4 класс, ученики краевых государственных общеобразовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, воспитанники центров помощи детям без родителей, нуждающиеся в социальной поддержке и дети участников специальной военной операции.