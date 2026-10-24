Физика, история и математика станут обязательными для ряда направлений

24 октября 2026, 09:24, ИА Амител

ЕГЭ / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Минобрнауки предложило установить минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы в 2027/28 учебном году — проект приказа ведомства цитирует ТАСС.

Согласно документу, минимальный порог составит 40 баллов по русскому языку, профильной математике, истории, иностранному языку, литературе, биологии, географии и химии. Для физики планка чуть выше — 41 балл, а для информатики и обществознания — 45 баллов.

Ведомство также подготовило масштабные изменения в порядке приема в университеты: проект был представлен в конце сентября, и при одобрении нововведения начнут действовать с 2027/28 учебного года. Они коснутся перечня обязательных экзаменов, правил начисления дополнительных баллов и других ключевых моментов.

Среди основных ужесточений — расширение списка направлений, где обязательны отдельные профильные предметы. Так, физику придется сдавать абитуриентам 37 направлений, в том числе всем, кто планирует учиться на специальностях в сфере машиностроения.

История станет обязательной там, где вузы раньше могли выбирать между ней и обществознанием. А для специальностей, связанных с информационной безопасностью, обязательным условием поступления будет профильная математика.

Еще одно важное изменение — отмена многопрофильного конкурса: теперь абитуриенты будут претендовать на места строго по конкретным направлениям подготовки. При этом тех, кто сдаст больше экзаменов, чем требуется для участия в основном конкурсе, планируют поощрять. Изменения затронут и магистерские программы: в рамках одного вуза можно будет подать заявления не более чем на пять направлений", — говорится в публикации.

В сегменте платного обучения появятся новые правила: оплатить учебу разрешат за счет материнского капитала и образовательных кредитов. Кроме того, вводится обязательное условие — предоплата за первый семестр. В Минобрнауки полагают, что такая мера позволит абитуриентам четче фиксировать свой выбор и сделает конкурс на платные места более прозрачным и справедливым.