Минприроды Алтайского края начнет принимать заявления на добычу кабанов и медведей

Электронное заявление на разрешение на добычу ресурсов рассматриваются в течение 7 рабочих дней

10 июля 2023, 21:32, ИА Амител

Фото: Минприроды Алтайского края

Министерство природы Алтайского края с 14 июля начнет прием заявлений на выдачу разрешений на добычу кабана, бурого медведя и волка в летне-осенне-зимний охотничий сезон 2023-2024 года на общедоступных охотничьих угодьях.

Прием заявлений будет производиться по адресу: г. Барнаул, ул. Чкалова, д. 230, кабинет 105, а так же специалистами Министерства в районах края по графику. Кроме того, можно подать заявление через портал госуслуг.

Электронное заявление на разрешение на добычу ресурсов рассматривается Минприроды в течение 7 рабочих дней. После получения информации о предоставлении услуги в личном кабинете на портале Госуслуг, заявителю потребуется посетить ведомство в приемное время работы специалистов.