Минпромторг составил список профессий по отсрочке для сферы ОПК

Президент России Владимир Путин отметил, что сейчас ведомство ведёт диалог с Минобороны — министерства должны принять окончательное решение

15 марта 2023, 09:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Министерство промышленности и торговли России передало Минобороны РФ список востребованных профессий по теме отсрочки для сотрудников оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Как сообщает ТАСС, об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе посещения Улан-Удэнского авиационного завода.

По словам главы государства, сейчас ведомства ведут диалог по этому вопросу – они должны будут определиться с окончательным списком. Путин подчеркнул, что оборонно-промышленный комплекс работает в интересах Министерства обороны и в связи с этим должен быть найден "баланс между самим производством и интересами" ведомства.

Президент также подчеркнул, что для сохранения кадрового потенциала предприятий ОПК следует продолжать работу по повышению уровня зарплат и решению жилищных вопросов сотрудников.