Минпромторг создал список машин, рекомендованных для чиновников
В перечень вошли российские автомобили и машины, произведенные в стране
20 октября 2023, 15:51, ИА Амител
Минпромторг создал список рекомендованных автомобилей для чиновников. Об этом сообщает ТАСС.
На сегодняшний день в списке следующие авто: Lada (модели: Vesta, Vesta SW Cross, Granta, Niva Travel, Niva Legend), бренд УАЗ (модели: "Патриот", "Пикап", "Профи", "Хантер", СГР), бренд Aurus (модели: Senat, Komendant), бренд "Москвич" (модели: 3, 3е, 6), бренд Evolute (модели: I-Pro, I-Joy, I-Sky), бренд Haval (модели: Jolion, Dargo, F7/F7x, H9).
Отмечается, что в перечень рекомендованных включили российские машины или произведенные на территории страны.
Список будут обновлять в случае выхода на рынок новых автомобилей.
16:04:48 20-10-2023
Насчет УАЗика согласен. С небольшой оговоркой: пусть там будут решетки на окнах и пара конвоиров...
11:44:52 21-10-2023
Гость (16:04:48 20-10-2023) Насчет УАЗика согласен. С небольшой оговоркой: пусть там буд... Ну тебя возить чтобы
16:08:30 20-10-2023
Ну так то неплохо, Aurus Senat ОТ 37 500 000, Aurus Komendant ОТ 42 670 000.
16:10:00 20-10-2023
Отечественный автопром - это, конечно, патриотично, но есть вопрос: А с фига, собственно, чиновникам вообще машины предоставляться должны? Пусть, как обычные граждане, ездят на личных, или на общественном транспорте. Сплошная экономия для бюджета + может транспорт с дорогами по всей России-матушке наладят
17:41:30 20-10-2023
"А с фига, собственно, чиновникам вообще машины предоставляться должны?" Это пережитки прошлого. Работу делают, спустя рукава. Про какие служебные авто речь, когда надо помогать бойцам на СВО. Пока идет СВО, все чиновники должны перемещаться на общественном транспорте.
17:55:46 21-10-2023
Начать с Высших должностных лиц государства совфеда думы правительства корпораций, но им по фиг они не сторонники все для победы все во имя победы. Свой бесплатный комфорт за счет нищего народа помимо зарплаты для них даже если небо упадет на землю превыше всего. Паразиты есть паразиты.
17:56:15 21-10-2023
Гость (17:41:30 20-10-2023) "А с фига, собственно, чиновникам вообще машины предоставлят... Причем тут сво? все должны на от двигаться.
19:19:45 21-10-2023
Гость (17:56:15 21-10-2023) Гость (17:41:30 20-10-2023) "А с фига, собственно, чин...Причем тут сво? все должны на от двигаться. Правильно, на ОТ их! А ещё проездной пусть за свой счёт покупают!