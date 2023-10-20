Минпромторг создал список машин, рекомендованных для чиновников

В перечень вошли российские автомобили и машины, произведенные в стране

20 октября 2023, 15:51, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Минпромторг создал список рекомендованных автомобилей для чиновников. Об этом сообщает ТАСС.

На сегодняшний день в списке следующие авто: Lada (модели: Vesta, Vesta SW Cross, Granta, Niva Travel, Niva Legend), бренд УАЗ (модели: "Патриот", "Пикап", "Профи", "Хантер", СГР), бренд Aurus (модели: Senat, Komendant), бренд "Москвич" (модели: 3, 3е, 6), бренд Evolute (модели: I-Pro, I-Joy, I-Sky), бренд Haval (модели: Jolion, Dargo, F7/F7x, H9).

Отмечается, что в перечень рекомендованных включили российские машины или произведенные на территории страны.

Список будут обновлять в случае выхода на рынок новых автомобилей.