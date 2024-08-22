Минсельхоз Казахстана запретил ввоз пшеницы из России
Эта мера продиктована ожиданием высокого урожая пшеницы в Казахстане и увеличением поставок из России
22 августа 2024, 23:25, ИА Амител
Минсельхоз Казахстана ужесточил запрет на ввоз пшеницы из России. Как сообщает ElDala.kz, теперь он стал полным, хотя раньше не касался импорта в адрес мукомольных и птицеводческих хозяйств.
Акт начал действовать с 21 августа. Он будет действовать до конца 2024 года. Как объяснили в Минсельхозе страны, эта мера продиктована ожиданием высокого урожая пшеницы в Казахстане и увеличением поставок из России.
"За первую половину 2024 года в РК из РФ поступило 1,5 млн тонн пшеницы, что сравнимо с объемом импорта за весь 2023 год. Предполагается, что эта мера позволит поддержать внутренние цены на пшеницу в Казахстане, исключив давление более дешевого российского зерна", — отмечает издание.
Вместе с тем запрет не распространяется на транзит пшеницы из России в другие страны.
09:10:34 23-08-2024
Ясно. Ждем очередного повышения цен на зерно, муку и хлеб на внутреннем рынке. Кто то же должен компенсировть убытки "эффективным менеджерам и управленцам"
17:27:03 23-08-2024
пшеница скорее подешевеет, т.к. её будет больше, а вот мука не факт...
гречка же дорожает