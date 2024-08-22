Минсельхоз Казахстана запретил ввоз пшеницы из России

Эта мера продиктована ожиданием высокого урожая пшеницы в Казахстане и увеличением поставок из России

22 августа 2024, 23:25, ИА Амител

Поле пшеницы / Фото: unsplash.com

Минсельхоз Казахстана ужесточил запрет на ввоз пшеницы из России. Как сообщает ElDala.kz, теперь он стал полным, хотя раньше не касался импорта в адрес мукомольных и птицеводческих хозяйств.

Акт начал действовать с 21 августа. Он будет действовать до конца 2024 года. Как объяснили в Минсельхозе страны, эта мера продиктована ожиданием высокого урожая пшеницы в Казахстане и увеличением поставок из России.

"За первую половину 2024 года в РК из РФ поступило 1,5 млн тонн пшеницы, что сравнимо с объемом импорта за весь 2023 год. Предполагается, что эта мера позволит поддержать внутренние цены на пшеницу в Казахстане, исключив давление более дешевого российского зерна", — отмечает издание.

Вместе с тем запрет не распространяется на транзит пшеницы из России в другие страны.