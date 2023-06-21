Минсельхоз предложил запретить вывоз риса из России до конца года
Запрет действует с 1 июля 2022 года и должен закончиться 30 июня текущего года
21 июня 2023, 08:15, ИА Амител
Минсельхоз РФ предложил продлить до конца 2023 года запрет на экспорт из страны риса и рисовой крупы. Как сообщает ТАСС, проект постановления опубликовали на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Запрет не будет распространяться на некоторые категории риса: который вывозят в страны ЕАЭС, в Абхазию, Южную Осетию, на оказание международной гуманитарной помощи, а также на продукцию, вывозимую в рамках международных межправительственных соглашений.
Напомним, что запрет на вывоз из страны кормовых аминокислот, риса и рисовой крупы установили 30 июня 2022 года, а после продлили до 30 июня 2023 года. Причиной стала авария на гидрозатворе в Краснодарском крае, который является основным производителем риса в России. Меры необходимы, чтобы поддержать внутренний рынок.
09:54:32 21-06-2023
Что-то я не видел Россию в числе крупных производителей риса. Рис в неё ввозится, это да.
10:02:05 21-06-2023
Так и деньги выводятся за рубеж , там и остаются!