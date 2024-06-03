Минсельхоз: режим ЧС из-за майских заморозков могут ввести до конца недели

После этого власти начнут работать со страховыми компаниями

03 июня 2024, 21:05, ИА Амител

Заморозки / Фото: unsplash.com

В России могут ввести режим чрезвычайной ситуации до конца недели из-за майских заморозков. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила глава Минсельхоза Оксана Лут.

"ЧС планируем ввести до конца недели, если МЧС проведет подкомиссию свою. И надеемся ввести. И после этого будем работать со страховыми компаниями", – сказала она.

Данных об ущербе для сельского хозяйства в денежном эквиваленте пока нет, окончательные подсчеты не проведены.

Напомним, что ранее вице-премьер Дмитрий Патрушев заявил, что возвратные заморозки в мае в российских регионах привели к гибели более 1 млн гектаров посевов, из них около 850 тысяч приходится на зерновые. В ряде российских субъектов уже действует режим ЧС местного уровня.