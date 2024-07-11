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Минский завод может прекратить поставку вин в Россию

Производитель задумался об этом после слов о "шмурдяке"

11 июля 2024, 19:48, ИА Амител

Виноград / Фото: pxhere.com/ru/photo/799852
Виноград / Фото: pxhere.com/ru/photo/799852

Минский завод виноградных вин планирует прекратить поставки алкоголя на российский рынок. Об этом сообщает "РБК Вино" со ссылкой на заявление предприятия.

Ранее претензии к качеству продукции завода предъявлял глава компании "Абрау-Дюрсо" Борис Титов. Он заявил, что там производят алкоголь из импортного балка. Другие представители российского винодельческого рынка называют такую продукцию "шмурдяком" и не вином.

Представители МЗВВ отметили, что закупки виноматериалов, балкового вина и вина из европейских стран являются обычной мировой практикой.

В МЗВВ напомнили, что поставки продукции на российский рынок осуществляются в незначительных объемах и в тестовом режиме. 

На Минском заводе виноградных вин также сообщили, что планируют прекратить производство вин на экспорт из-за высоких таможенных пошлин и роста цен на виноматериалы.

В то же время в МЗВВ отметили, что выпускают только ту продукцию, которая соответствует техническим регламентам и требованиям о безопасности пищевой продукции, а также названия вин согласованы с иностранными правообладателями.

Импорт

Комментарии 12

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Костя

20:10:40 11-07-2024

Бражка-наше все!!!

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Гость

20:34:00 11-07-2024

Абрау конкурента убирают, боятся белорусов...

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Гость

06:54:45 12-07-2024

Гость (20:34:00 11-07-2024) Абрау конкурента убирают, боятся белорусов...... Дурачок… Белорусы разливают вино из так называемого балка - виноматериалов невысокого качества бочкового разлива из стран с переизбытком производства винограда. Хороший виноград они оставляют себе и бутилируют его на своих производствах, а из винограда худшего качества делают этот балк и продают его в страны третьего мира. Россия с недавних пор прикрыла эту лавочку, сейчас здесь можно купить вино из местного винограда с защищенным наименованием и местом произрастания, либо хорошее импортное вино также со всеми атрибутами четко указывающими на место происхождения сырья. А то что пытались сделать белорусы - это реально бурдамага а-ля Шато Тетрапак.

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Гость

10:32:43 12-07-2024

Гость (06:54:45 12-07-2024) Дурачок… Белорусы разливают вино из так называемого балка - ... Ага, а теперь расскажи нам, откуда в Абхазии столько винограда, что полки наших ТТ ломятся от "абхазких" вин. Да, кстати, и к Абраше есть вопросы, отчего-то белое игристое брют отдаёт неистребимым испанским привкусом, если вы понимаете, о чём это я...

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Гость

12:39:30 12-07-2024

Гость (10:32:43 12-07-2024) Ага, а теперь расскажи нам, откуда в Абхазии столько виногра... У нас этот балк на уровне таможни запрещен к ввозу. Тебе это понятно? Только местное сырье можно использовать для производства хоть тихих, хоть игристых вин.

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Шурик

20:39:59 11-07-2024

В Беларуси виноград не растет, разве что дамский))) а на обиженных - воду возят, доказывайте свою состоятельность, а не губки надувайте...

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Мусик

10:29:36 12-07-2024

Шурик (20:39:59 11-07-2024) В Беларуси виноград не растет, разве что дамский))) а на оби... даже в ак прекрасно растет виноград - даже экономически рентабельны проиышленные посадки.
только не так откровенно провально, конечно, как в алтайском.

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Гость

01:24:21 12-07-2024

Некачественное вино не нужно. У нас выпускают натуральные вина, Крым, Абрау Дюрсо, Дагестан. Грузия поставляет натуральные вина, не из концентрата.

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Гость

10:34:30 12-07-2024

Гость (01:24:21 12-07-2024) Некачественное вино не нужно. У нас выпускают натуральные ви... Дагестан?????? Крым????? 8-))))

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Гость

12:37:51 12-07-2024

Гость (10:34:30 12-07-2024) Дагестан?????? Крым????? 8-))))... Да, Дагестан. Да, Крым. Вы если в вопросе профан, то вы на весь АК не демонстрируйте это.

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Гость

14:31:59 12-07-2024

А вы пробовали эту крымскую бурду из Мария Ра, все эти "бастардо" и прочую блевотную полусладкую дрянь? Или предпочитаете "Каспийскую коллекцию" и "Эндемики" из Дагестана, от одного запаха которых возникает изжога?

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Гость

14:36:02 12-07-2024

Гость (12:37:51 12-07-2024) Да, Дагестан. Да, Крым. Вы если в вопросе профан, то вы на в... А в Челябинске разливают Кагор 32, Саперави, Мерло и Каберне и другие вкусные и полезные отчественные вина из винодельческого региона Северный Урал... Даже в Барнауле развито виноделие, с применением новейших технологий, с добавлением сахара и лимонки...

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