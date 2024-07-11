Минский завод может прекратить поставку вин в Россию
Производитель задумался об этом после слов о "шмурдяке"
11 июля 2024, 19:48, ИА Амител
Минский завод виноградных вин планирует прекратить поставки алкоголя на российский рынок. Об этом сообщает "РБК Вино" со ссылкой на заявление предприятия.
Ранее претензии к качеству продукции завода предъявлял глава компании "Абрау-Дюрсо" Борис Титов. Он заявил, что там производят алкоголь из импортного балка. Другие представители российского винодельческого рынка называют такую продукцию "шмурдяком" и не вином.
Представители МЗВВ отметили, что закупки виноматериалов, балкового вина и вина из европейских стран являются обычной мировой практикой.
В МЗВВ напомнили, что поставки продукции на российский рынок осуществляются в незначительных объемах и в тестовом режиме.
На Минском заводе виноградных вин также сообщили, что планируют прекратить производство вин на экспорт из-за высоких таможенных пошлин и роста цен на виноматериалы.
В то же время в МЗВВ отметили, что выпускают только ту продукцию, которая соответствует техническим регламентам и требованиям о безопасности пищевой продукции, а также названия вин согласованы с иностранными правообладателями.
20:10:40 11-07-2024
Бражка-наше все!!!
20:34:00 11-07-2024
Абрау конкурента убирают, боятся белорусов...
06:54:45 12-07-2024
Гость (20:34:00 11-07-2024) Абрау конкурента убирают, боятся белорусов...... Дурачок… Белорусы разливают вино из так называемого балка - виноматериалов невысокого качества бочкового разлива из стран с переизбытком производства винограда. Хороший виноград они оставляют себе и бутилируют его на своих производствах, а из винограда худшего качества делают этот балк и продают его в страны третьего мира. Россия с недавних пор прикрыла эту лавочку, сейчас здесь можно купить вино из местного винограда с защищенным наименованием и местом произрастания, либо хорошее импортное вино также со всеми атрибутами четко указывающими на место происхождения сырья. А то что пытались сделать белорусы - это реально бурдамага а-ля Шато Тетрапак.
10:32:43 12-07-2024
Гость (06:54:45 12-07-2024) Дурачок… Белорусы разливают вино из так называемого балка - ... Ага, а теперь расскажи нам, откуда в Абхазии столько винограда, что полки наших ТТ ломятся от "абхазких" вин. Да, кстати, и к Абраше есть вопросы, отчего-то белое игристое брют отдаёт неистребимым испанским привкусом, если вы понимаете, о чём это я...
12:39:30 12-07-2024
Гость (10:32:43 12-07-2024) Ага, а теперь расскажи нам, откуда в Абхазии столько виногра... У нас этот балк на уровне таможни запрещен к ввозу. Тебе это понятно? Только местное сырье можно использовать для производства хоть тихих, хоть игристых вин.
20:39:59 11-07-2024
В Беларуси виноград не растет, разве что дамский))) а на обиженных - воду возят, доказывайте свою состоятельность, а не губки надувайте...
10:29:36 12-07-2024
Шурик (20:39:59 11-07-2024) В Беларуси виноград не растет, разве что дамский))) а на оби... даже в ак прекрасно растет виноград - даже экономически рентабельны проиышленные посадки.
только не так откровенно провально, конечно, как в алтайском.
01:24:21 12-07-2024
Некачественное вино не нужно. У нас выпускают натуральные вина, Крым, Абрау Дюрсо, Дагестан. Грузия поставляет натуральные вина, не из концентрата.
10:34:30 12-07-2024
Гость (01:24:21 12-07-2024) Некачественное вино не нужно. У нас выпускают натуральные ви... Дагестан?????? Крым????? 8-))))
12:37:51 12-07-2024
Гость (10:34:30 12-07-2024) Дагестан?????? Крым????? 8-))))... Да, Дагестан. Да, Крым. Вы если в вопросе профан, то вы на весь АК не демонстрируйте это.
14:31:59 12-07-2024
А вы пробовали эту крымскую бурду из Мария Ра, все эти "бастардо" и прочую блевотную полусладкую дрянь? Или предпочитаете "Каспийскую коллекцию" и "Эндемики" из Дагестана, от одного запаха которых возникает изжога?
14:36:02 12-07-2024
Гость (12:37:51 12-07-2024) Да, Дагестан. Да, Крым. Вы если в вопросе профан, то вы на в... А в Челябинске разливают Кагор 32, Саперави, Мерло и Каберне и другие вкусные и полезные отчественные вина из винодельческого региона Северный Урал... Даже в Барнауле развито виноделие, с применением новейших технологий, с добавлением сахара и лимонки...