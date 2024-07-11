Минский завод может прекратить поставку вин в Россию

Производитель задумался об этом после слов о "шмурдяке"

11 июля 2024, 19:48, ИА Амител

Виноград / Фото: pxhere.com/ru/photo/799852

Минский завод виноградных вин планирует прекратить поставки алкоголя на российский рынок. Об этом сообщает "РБК Вино" со ссылкой на заявление предприятия.

Ранее претензии к качеству продукции завода предъявлял глава компании "Абрау-Дюрсо" Борис Титов. Он заявил, что там производят алкоголь из импортного балка. Другие представители российского винодельческого рынка называют такую продукцию "шмурдяком" и не вином.

Представители МЗВВ отметили, что закупки виноматериалов, балкового вина и вина из европейских стран являются обычной мировой практикой.

В МЗВВ напомнили, что поставки продукции на российский рынок осуществляются в незначительных объемах и в тестовом режиме.

На Минском заводе виноградных вин также сообщили, что планируют прекратить производство вин на экспорт из-за высоких таможенных пошлин и роста цен на виноматериалы.

В то же время в МЗВВ отметили, что выпускают только ту продукцию, которая соответствует техническим регламентам и требованиям о безопасности пищевой продукции, а также названия вин согласованы с иностранными правообладателями.