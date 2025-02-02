Минстрой Алтайского края взял на контроль аварийные работы в Славгороде

Для ускорения земельных работ привлекли дополнительную бригаду из Ярового

02 февраля 2025, 15:47, ИА Амител

Фото: Jos Speetjens / unsplash.com

Аварийно-восстановительные работы в Славгороде контролирует Минстрой Алтайского края. Как сообщили в региональном министерстве, коммунальные службы устраняют порывы на улицах К. Маркса и Титова.

На улице Титова уже вскрыт аварийный участок, ведется замена шести метров трубы диаметром 200 мм. Для ускорения земельных работ на улице К. Маркса решено привлечь дополнительную бригаду коммунальщиков из Ярового. Жителям и соцучреждениям организован подвоз воды.

Из-за падения давления в городской сети на котельных № 10 и № 13 температура теплоносителя снизилась до 45 градусов. Для стабилизации системы теплоснабжения спасатели организовали подвоз воды, а для подпитки десятой котельной заменяется насос и запускается резервная скважина.

К 14:40 работа котельной № 13 была восстановлена в штатном режиме.

По данным на 13:00, порывы на магистралях диаметром 100 и 200 мм привели к перебоям в водоснабжении во втором и третьем кварталах города, а также в десяти социальных объектах.