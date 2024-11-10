Коммунальщики ремонтируют трубопровод в Шипуновском районе

В нескольких селах наблюдаются проблемы с водоснабжением

10 ноября 2024, 11:46, ИА Амител

Ремонт трубопровода / Минстрой Алтайского края

В Шипуновском районе Алтайского края устраняют последствия аварии на магистральном трубопроводе. Об этом сообщили в Министерстве строительства региона.

1 ноября на магистральном водопроводе, соединяющем Шипуново и Зеркалы, произошел разрыв стальной трубы диаметром 533 мм. Для проведения ремонтных работ подача воды была временно приостановлена, а из магистральных трубопроводов была слита вода. В результате этого в селах Коробейниково, Андреевка и Урлапово возникли проблемы с водоснабжением.

В настоящее время в системе наблюдается низкое давление, и в верхних точках водопровода еще не полностью восстановлен необходимый объем воды. При заполнении системы возникла вторичная аварийная ситуация на участке между Зеркалами и Андреевкой.

Для обеспечения населения водой организован подвоз. Цистерны наполняются на насосной станции в Шипуново. Вчера воду доставили в Коробейниково и Андреевку, а сегодня – в Урлапово.

Информацию о времени подвоза воды можно уточнить по телефону диспетчерской службы "Управление водопроводов": 41-1-53.