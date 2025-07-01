Минтруд опубликовал календарь праздничных и выходных дней на 2026 год
Пока что это только проект, размещенный на общественное обсуждение
01 июля 2025, 13:40, ИА Амител
Минтруд РФ разработал проект календаря праздничных и выходных дней на 2026 год, который размещен на общественное обсуждение на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.
"Новогодние каникулы продлятся 12 дней - с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026-го. Пять раз в будущем году будут выходные по три дня: в феврале, марте, дважды в мае и на День России в июне", - отметил глава Минтруда РФ Антон Котяков.
Когда и сколько дней отдыхаем?
Новогодние каникулы продлятся 12 дней - с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026-го. А в новогодние праздники 2027 года уйдем с 31 декабря.
В феврале отдыхаем три дня подряд - с 21 по 23 февраля.
В марте также трехдневные выходные - с 7 по 9 марта.
В мае отдыхаем дважды по три дня - с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая.
В июне вновь будут трехдневные выходные с пятницы по воскресенье - с 12 по 14 июня.
В ноябре выходной в среду - 4 ноября.
13:47:18 01-07-2025
Январь, прям хорош...........
13:47:28 01-07-2025
Новый год - лучший праздник!!! 👍
13:50:57 01-07-2025
зачем так много в январе
14:06:33 01-07-2025
Ева (13:50:57 01-07-2025) зачем так много в январе ... Январь - красный месяц календаря
09:02:51 02-07-2025
Гость (14:06:33 01-07-2025) Январь - красный месяц календаря... Святыч Путин запомниться людям январскими (голодными) каникулами.
14:34:27 01-07-2025
Ева (13:50:57 01-07-2025) зачем так много в январе ... некоторые люди на работе работают и устают, представляете? и близких почти не видят, а тут прекрасная возможность провести время с семьёй или друзьями и отдохнуть от работы.
14:42:09 01-07-2025
Ева (13:50:57 01-07-2025) зачем так много в январе ...
кому много - велком на работу, она дураков любит)))))
14:13:11 01-07-2025
Хороший год. 7 ноября - красный день календаря...КПРФ, Демонстрацию заранее столбите, пока опять какой нибудь забег не придумали....
20:19:01 01-07-2025
Праздник 7 ноября-красный день календаря! Память надо чтить!
09:06:26 02-07-2025
А как же день Конституции 7 октября???