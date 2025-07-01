Пока что это только проект, размещенный на общественное обсуждение

01 июля 2025, 13:40, ИА Амител

Минтруд РФ разработал проект календаря праздничных и выходных дней на 2026 год, который размещен на общественное обсуждение на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

"Новогодние каникулы продлятся 12 дней - с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026-го. Пять раз в будущем году будут выходные по три дня: в феврале, марте, дважды в мае и на День России в июне", - отметил глава Минтруда РФ Антон Котяков.

Когда и сколько дней отдыхаем?

Новогодние каникулы продлятся 12 дней - с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026-го. А в новогодние праздники 2027 года уйдем с 31 декабря.

В феврале отдыхаем три дня подряд - с 21 по 23 февраля.

В марте также трехдневные выходные - с 7 по 9 марта.

В мае отдыхаем дважды по три дня - с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая.

В июне вновь будут трехдневные выходные с пятницы по воскресенье - с 12 по 14 июня.

В ноябре выходной в среду - 4 ноября.