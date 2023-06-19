Минтруд подготовил проект переноса выходных в 2024 году

Нерабочие дни, совпадающие с выходными, перенесут на рабочий день

19 июня 2023, 19:31, ИА Амител

Фото: amic.ru

Министерство труда подготовило проект переноса выходных дней в 2024 году. Документ опубликовала пресс-служба ведомства.

Отмечается, что согласно изменениям, те праздничные дни, которые совпадают с выходными, перенесут на рабочие дни.

Таким образом, новогодние каникулы продлятся 10 дней – с 30 декабря по 8 января. Следующие выходные будут с 23 по 25 февраля, с 8 по 10 марта, с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая.

Также выходными будут считаться дни 12 июня, с 3 по 4 ноября.