Минюст признал иноагентами физика Афанасьеву и журналиста Ториева

По информации Минюста, они распространяли недостоверную информацию о российских властях и войсках

15 ноября 2024, 23:12, ИА Амител

Закон / Фото: unsplash.com / Tingey Injury Law Firm

Министерство юстиции РФ признало иностранным агентом журналиста из Ингушетии Магомеда Ториева* и профессора Саратовского государственного университета Веру Афанасьеву*, сообщает News.ru со ссылкой на сайт ведомства.

По информации Минюста, они распространяли недостоверную информацию о российских властях и войсках. Кроме того, и Ториев, и Афанасьева публиковали информацию других иностранных агентов. Кроме того, первый негативно рассказывал о военной спецоперации.

Минюст также уточнил, что из реестра иноагентов исключили Фонд охраны окружающей среды и защиты животных. Поводом стала ликвидация организации.