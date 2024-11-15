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Минюст признал иноагентами физика Афанасьеву и журналиста Ториева

По информации Минюста, они распространяли недостоверную информацию о российских властях и войсках

15 ноября 2024, 23:12, ИА Амител

Закон / Фото: unsplash.com / Tingey Injury Law Firm
Закон / Фото: unsplash.com / Tingey Injury Law Firm

Министерство юстиции РФ признало иностранным агентом журналиста из Ингушетии Магомеда Ториева* и профессора Саратовского государственного университета Веру Афанасьеву*, сообщает News.ru со ссылкой на сайт ведомства.

По информации Минюста, они распространяли недостоверную информацию о российских властях и войсках. Кроме того, и Ториев, и Афанасьева публиковали информацию других иностранных агентов. Кроме того, первый негативно рассказывал о военной спецоперации.

Минюст также уточнил, что из реестра иноагентов исключили Фонд охраны окружающей среды и защиты животных. Поводом стала ликвидация организации. 

иноагенты

Комментарии 2

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Гость

08:29:33 16-11-2024

Нельзя иметь взгляды отличные от партии, нельзя распространять информацию с которой партия не согласна даже если это правда. Кто не скачет короче

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Гость

10:48:35 16-11-2024

Гость (08:29:33 16-11-2024) Нельзя иметь взгляды отличные от партии, нельзя распространя... Ну вы уже себе наскакали в вашей бандеровской стране. Продолжайте скакать...

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