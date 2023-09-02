Минюст признал иноагентом лауреата Нобелевской премии Муратова

Также список пополнила журналистка Оксана Баршева, экономист Константин Сонин, комик Руслан Белый и другие

02 сентября 2023, 06:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Минюст РФ признал иностранными агентами девять человек, в том числе журналиста, нобелевского лауреата Дмитрия Муратова. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на реестр ведомства.

Также список иностранных агентов пополнила журналистка Оксана Баршева (настоящее имя – Ксения Ларина), экономист Константин Сонин, комик Руслан Белый, диссидент времен CCCР Олег Радзинский, экс-депутат парламента Санкт-Петербурга Максим Резник, Евгений Карпов, журналист Денис Катаев и чеченский политический деятель Майрбек Вачагаев.

Как отмечает агентство, все граждане, кроме Муратова и Карпова, на 1 сентября находились за пределами России.