Минюст РФ признал иноагентом политолога Рогова и еще пятерых человек

В то же время статус сняли с одного юрлица

26 августа 2023, 10:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Минюст РФ внес в реестр иноагентов шестерых человек, сообщили в ведомстве.

Соответствующий статус получили политолог Кирилл Рогов, блогер Александр Штефанов, главред журнала "Дилетант" Виталий Дымарский, сопредседатель Демократического конгресса народов России Мартин Кочесоков, аналитик Михаил Крутихин, журналист Константин Эггерт.

Кроме того, в реестр попали иностранное юрлицо MRR-Fund gemeinnützige UG (haftungsbeschränkt), которое занимается проектом My Russian Rights, и издание "Довод".

Тем временем из реестра исключили АО "РС-Балт", так как прекратилось финансирование из-за рубежа.

Напомним, иноагенты – это организации, объединения, СМИ или люди, которые, по мнению одного государства, делают что-то в интересах других стран или иностранных структур. Словосочетание "иностранный агент" стоит в одном ряду с понятиями "разведчик" и "шпион".