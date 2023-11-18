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Минюст РФ включил в реестр иноагентов актрису Яну Троянову

Сейчас 50-летняя звезда сериала "Ольга" живет за границей

18 ноября 2023, 08:30, ИА Амител

Кадр из сериала "Ольга" (2016-2023) / "Кинопоиск"
Кадр из сериала "Ольга" (2016-2023) / "Кинопоиск"

Минюст РФ включил в реестр иностранных агентов актрису Яну Троянову, известную по главной роли в сериале "Ольга", сообщили в ведомстве.

Решение обосновали тем, что артистка распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, выступала против СВО, помогала формировать негативный образ Российской Федерации и ВС РФ, а также участвовала в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иноагентами. Сейчас 50-летняя Троянова живет за пределами России.

В реестр также внесли:

  • главреда издания "Проверено.медиа" Илью Бера;
  • экс-руководителя проекта "Ночлежка" Григория Свердлина;
  • журналиста Александра Морозова;
  •  журналиста Марата Никандрова;
  • интернет-издание The Moscow Times;
  • компанию Hidemy.network Ltd, разработчика VPN-сервиса HideMyName;
  • ООО "Команда против пыток".

Иноагенты – это организации, объединения, СМИ или люди, которые, по мнению одного государства, делают что-то в интересах других стран или иностранных структур. Словосочетание "иностранный агент" стоит в одном ряду с понятиями "разведчик" и "шпион".

иноагенты

Комментарии 20

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Гость

09:26:13 18-11-2023

Давать интервью хохло-СМИ в котором обсераешь русскую армию - это занятие как раз для врага. Чего хотела, того и получила.

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Гость

09:46:07 18-11-2023

А тебе что до русской армии, клоун? Ты и русский язык то не знаешь. Пишешь с ошибками.

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стрелок

15:39:51 18-11-2023

Она еще в рабочем состоянии.

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Гость

10:26:36 18-11-2023

От импортозамещателей жиркющих на разграблениях россиян, в трудную для страны годину, вреда больше, чем от тёток которые за мир.

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Гость

13:57:23 18-11-2023

Гость (10:26:36 18-11-2023) От импортозамещателей жиркющих на разграблениях россиян, в т... Это не «тетка за мир», это именно тетка против русских и против русской армии. Разница разительная. И про импортозамещателей в кавычках ты перестань обобщенно писать. Есть конкретный факт - озвучь. А говорить «да все знают», «да всем известно» - это ниачём (для граммар-наци выше это такой интернет-термин).

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Гость

10:47:00 18-11-2023

Кто те люди,которые в количестве более 100 тысяч сдёрнули прошлым годом в сентябре из России?Что и кого они слушали,откуда у них сформировалось пренебрежение к интересами страны,в которой родились и жили?

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Гость

13:49:08 18-11-2023

Гость (10:47:00 18-11-2023) Кто те люди,которые в количестве более 100 тысяч сдёрнули пр... Так может они родились в Великом СССР, а сейчас я такой страны на карте не вижу.

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Гость

10:58:59 18-11-2023

Когда за границей, кто нибудь из журналистов или ведущих. Придерживается пророссйских взглядов и его увольняют с работы. У нас в стране говорят вот посмотрите, какая там свобода слова и демократия. Когда кто-то у нас не разделяет позицию власти, он враг государство иностранный агент и фигурант уголовного дела. А патриотичные и миролюбивые граждане предлагают сжечь гадов на кострах

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Гость

11:02:28 18-11-2023

Эту шмару давно пора

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Гость

11:48:03 18-11-2023

Гнида троянова. Вся эта артшелупонь такая. Её сраненькие фильмы смотреть точно не буду.

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Гость

20:08:50 18-11-2023

Гость (11:48:03 18-11-2023) Гнида троянова. Вся эта артшелупонь такая. Её сраненькие фил... А ты хоть один ее фильм видел? Чтобы вонять?

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Гость

20:20:04 18-11-2023

Гость (20:08:50 18-11-2023) А ты хоть один ее фильм видел? Чтобы вонять?... Сколько килограмм говна ты съел, прежде чем понял, что ешь говно?

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Вадим Николаевич

11:56:18 18-11-2023

90% страны надо признавать иноагентами

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Влад

12:15:21 18-11-2023

Вадим Николаевич (11:56:18 18-11-2023) 90% страны надо признавать иноагентами... Скорее 10%

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Гость

13:59:01 18-11-2023

Вадим Николаевич (11:56:18 18-11-2023) 90% страны надо признавать иноагентами... Вы слишком хорошего мнения о своих собратьях по разуму. Вас не больше 10% даже с теми, кто сомневается.

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гость

18:14:58 18-11-2023

Гость (13:59:01 18-11-2023) Вы слишком хорошего мнения о своих собратьях по разуму. Вас ... а от куда тогда взял ,депутат госдумы,циферку в 20% которых хотел уничтожить или ваша осведомленность в этом вопросе больше чем у верховной власти?

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Гость

22:48:00 18-11-2023

гость (18:14:58 18-11-2023) а от куда тогда взял ,депутат госдумы,циферку в 20% которых ... Откуда пишется вместе, неуч. Про остальные ошибки промолчу. Жертва ЕГЭ. А туда же, рассуждать о взрослых делах.

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Влад

12:12:26 18-11-2023

Актрисулька посредственная была...денюшек мало...вот и готова была за инобабки блеять всё шо угодно)))

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Гость

20:10:41 18-11-2023

Влад (12:12:26 18-11-2023) Актрисулька посредственная была...денюшек мало...вот и готов... Видимо ты актрисуль выдающийся. На баяне сыграешь?

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Гость

20:22:00 18-11-2023

Гость (20:10:41 18-11-2023) Видимо ты актрисуль выдающийся. На баяне сыграешь?... На флейте задудишь, поклонник третьесортной актрисульки с ТНТ?

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