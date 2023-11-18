Минюст РФ включил в реестр иноагентов актрису Яну Троянову

Сейчас 50-летняя звезда сериала "Ольга" живет за границей

18 ноября 2023, 08:30, ИА Амител

Кадр из сериала "Ольга" (2016-2023) / "Кинопоиск"

Минюст РФ включил в реестр иностранных агентов актрису Яну Троянову, известную по главной роли в сериале "Ольга", сообщили в ведомстве.

Решение обосновали тем, что артистка распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, выступала против СВО, помогала формировать негативный образ Российской Федерации и ВС РФ, а также участвовала в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иноагентами. Сейчас 50-летняя Троянова живет за пределами России.

В реестр также внесли:

главреда издания "Проверено.медиа" Илью Бера;

экс-руководителя проекта "Ночлежка" Григория Свердлина;

журналиста Александра Морозова;

журналиста Марата Никандрова;

интернет-издание The Moscow Times;

компанию Hidemy.network Ltd, разработчика VPN-сервиса HideMyName;

ООО "Команда против пыток".

Иноагенты – это организации, объединения, СМИ или люди, которые, по мнению одного государства, делают что-то в интересах других стран или иностранных структур. Словосочетание "иностранный агент" стоит в одном ряду с понятиями "разведчик" и "шпион".