Минюст РФ включил в реестр иноагентов актрису Яну Троянову
Сейчас 50-летняя звезда сериала "Ольга" живет за границей
18 ноября 2023, 08:30, ИА Амител
Минюст РФ включил в реестр иностранных агентов актрису Яну Троянову, известную по главной роли в сериале "Ольга", сообщили в ведомстве.
Решение обосновали тем, что артистка распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, выступала против СВО, помогала формировать негативный образ Российской Федерации и ВС РФ, а также участвовала в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иноагентами. Сейчас 50-летняя Троянова живет за пределами России.
В реестр также внесли:
- главреда издания "Проверено.медиа" Илью Бера;
- экс-руководителя проекта "Ночлежка" Григория Свердлина;
- журналиста Александра Морозова;
- журналиста Марата Никандрова;
- интернет-издание The Moscow Times;
- компанию Hidemy.network Ltd, разработчика VPN-сервиса HideMyName;
- ООО "Команда против пыток".
Иноагенты – это организации, объединения, СМИ или люди, которые, по мнению одного государства, делают что-то в интересах других стран или иностранных структур. Словосочетание "иностранный агент" стоит в одном ряду с понятиями "разведчик" и "шпион".
09:26:13 18-11-2023
Давать интервью хохло-СМИ в котором обсераешь русскую армию - это занятие как раз для врага. Чего хотела, того и получила.
09:46:07 18-11-2023
А тебе что до русской армии, клоун? Ты и русский язык то не знаешь. Пишешь с ошибками.
15:39:51 18-11-2023
Она еще в рабочем состоянии.
10:26:36 18-11-2023
От импортозамещателей жиркющих на разграблениях россиян, в трудную для страны годину, вреда больше, чем от тёток которые за мир.
13:57:23 18-11-2023
Гость (10:26:36 18-11-2023) От импортозамещателей жиркющих на разграблениях россиян, в т... Это не «тетка за мир», это именно тетка против русских и против русской армии. Разница разительная. И про импортозамещателей в кавычках ты перестань обобщенно писать. Есть конкретный факт - озвучь. А говорить «да все знают», «да всем известно» - это ниачём (для граммар-наци выше это такой интернет-термин).
10:47:00 18-11-2023
Кто те люди,которые в количестве более 100 тысяч сдёрнули прошлым годом в сентябре из России?Что и кого они слушали,откуда у них сформировалось пренебрежение к интересами страны,в которой родились и жили?
13:49:08 18-11-2023
Гость (10:47:00 18-11-2023) Кто те люди,которые в количестве более 100 тысяч сдёрнули пр... Так может они родились в Великом СССР, а сейчас я такой страны на карте не вижу.
10:58:59 18-11-2023
Когда за границей, кто нибудь из журналистов или ведущих. Придерживается пророссйских взглядов и его увольняют с работы. У нас в стране говорят вот посмотрите, какая там свобода слова и демократия. Когда кто-то у нас не разделяет позицию власти, он враг государство иностранный агент и фигурант уголовного дела. А патриотичные и миролюбивые граждане предлагают сжечь гадов на кострах
11:02:28 18-11-2023
Эту шмару давно пора
11:48:03 18-11-2023
Гнида троянова. Вся эта артшелупонь такая. Её сраненькие фильмы смотреть точно не буду.
20:08:50 18-11-2023
Гость (11:48:03 18-11-2023) Гнида троянова. Вся эта артшелупонь такая. Её сраненькие фил... А ты хоть один ее фильм видел? Чтобы вонять?
20:20:04 18-11-2023
Гость (20:08:50 18-11-2023) А ты хоть один ее фильм видел? Чтобы вонять?... Сколько килограмм говна ты съел, прежде чем понял, что ешь говно?
11:56:18 18-11-2023
90% страны надо признавать иноагентами
12:15:21 18-11-2023
Вадим Николаевич (11:56:18 18-11-2023) 90% страны надо признавать иноагентами... Скорее 10%
13:59:01 18-11-2023
Вадим Николаевич (11:56:18 18-11-2023) 90% страны надо признавать иноагентами... Вы слишком хорошего мнения о своих собратьях по разуму. Вас не больше 10% даже с теми, кто сомневается.
18:14:58 18-11-2023
Гость (13:59:01 18-11-2023) Вы слишком хорошего мнения о своих собратьях по разуму. Вас ... а от куда тогда взял ,депутат госдумы,циферку в 20% которых хотел уничтожить или ваша осведомленность в этом вопросе больше чем у верховной власти?
22:48:00 18-11-2023
гость (18:14:58 18-11-2023) а от куда тогда взял ,депутат госдумы,циферку в 20% которых ... Откуда пишется вместе, неуч. Про остальные ошибки промолчу. Жертва ЕГЭ. А туда же, рассуждать о взрослых делах.
12:12:26 18-11-2023
Актрисулька посредственная была...денюшек мало...вот и готова была за инобабки блеять всё шо угодно)))
20:10:41 18-11-2023
Влад (12:12:26 18-11-2023) Актрисулька посредственная была...денюшек мало...вот и готов... Видимо ты актрисуль выдающийся. На баяне сыграешь?
20:22:00 18-11-2023
Гость (20:10:41 18-11-2023) Видимо ты актрисуль выдающийся. На баяне сыграешь?... На флейте задудишь, поклонник третьесортной актрисульки с ТНТ?