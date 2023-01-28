Минюст включил в реестр иноагентов основателя Little Big Прусикина

Вместе с ним список пополнили ещё четыре человека

28 января 2023, 08:07, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов основателя группы Little Big Илью Прусикина и ещё четырёх человек. Об этом сообщает РИА Новости.

"Двадцать седьмого января в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены И.В. Прусикин, Ф.Э. Агумава, Э.Б. Омбадыков, Р.Р. Кашапов, а также Д.А. Серенко", – говорится в сообщении.

Уточняется, что Прусикин получал поддержку от иностранных источников, осуществлял концертную деятельность в недружественных странах с призывами прекратить СВО на Украине, распространял недостоверную информацию о деятельности органов государственной власти. Агумава высказывался против специальной военной операции на Украине, осуществлял пропаганду ЛГБТ-отношений. Омбадыков, кроме поддержки Украины, является ещё и гражданином США. Кашапов призывал к нарушению законодательства России, борьбе с действующей государственной властью.

Серенко осуществляла сбор средств в поддержку Украины, способствовала публичному продвижению лиц, участвующих в протестных движениях, пропагандировала ЛГБТ-отношения.