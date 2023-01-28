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Минюст включил в реестр иноагентов основателя Little Big Прусикина

Вместе с ним список пополнили ещё четыре человека

28 января 2023, 08:07, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов основателя группы Little Big Илью Прусикина и ещё четырёх человек. Об этом сообщает РИА Новости

"Двадцать седьмого января в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены И.В. Прусикин, Ф.Э. Агумава, Э.Б. Омбадыков, Р.Р. Кашапов, а также Д.А. Серенко", – говорится в сообщении.

Уточняется, что Прусикин получал поддержку от иностранных источников, осуществлял концертную деятельность в недружественных странах с призывами прекратить СВО на Украине, распространял недостоверную информацию о деятельности органов государственной власти. Агумава высказывался против специальной военной операции на Украине, осуществлял пропаганду ЛГБТ-отношений. Омбадыков, кроме поддержки Украины, является ещё и гражданином США. Кашапов призывал к нарушению законодательства России, борьбе с действующей государственной властью.

Серенко осуществляла сбор средств в поддержку Украины, способствовала публичному продвижению лиц, участвующих в протестных движениях, пропагандировала ЛГБТ-отношения.

 

 

Комментарии 11

  • Раньше были революционеры, потом были диссиденты, теперь иноагенты.)
    28 января, Гость   Ответить
  • Этот серенко ещё выпускал клипы,призывающие к спаиванию русского народа.Хватить терпеть и закрывать на это глаза.
    28 января, Гость   Ответить
  • А "тухляша" из Заринска?
    28 января, Гость   Ответить
  • Какую пользу для государства принес каждый из перечисленных? Каждый. Для нашей страны. Нашей улицы. Нашего двора.
    28 января, Гость   Ответить
  • Иногенты это кто?Те,которые трудятся на благо чужого государства на их деньги.Вопрос :то ,чужое государство старается,чтобы лучше жилось жителям России или те иноагенты враги российского народа?Неужели это вопрос грамматики,правильного подбора слов?
    28 января, Гость   Ответить
  • А "тухляша" из Заринска?--- а ему ремня просто
    28 января, Гость   Ответить
  • Ильюша сам себя вычеркнул. Быдло поганое. Теперь живет жизнью простого гастарбайтера в США. Денег у него хватает только Софочку свою пивом напоить. Год, не больше, на что его хватит. Приползет просить прощения. Только поздно. Ничего уже не вернуть. Превратился в тварь - живи как тварь. Здесь тебе не рад никто.
    28 января, Гость   Ответить
  • Да, где Пухляш? Со Слепаковым?
    28 января, Гость   Ответить
  • Нечего было Пускину петь в клипе, снятом за западные деньги западными специалистами по сценарию западных пропагандистов. Один предательский поступок перечеркнул все его ранние наработки.
    28 января, Гость   Ответить
  • Приползет просить прощения. Только поздно. Ничего уже не вернуть. Превратился в тварь - живи как тварь. Здесь тебе не рад никто.----смешно, когда неравнодушный пенсионЭр говорит за всех. Или это новую хамоватую эсэмэмщицу на службу взяли. Чьих будешь, обморок?
    28 января, Гость   Ответить
  • Прускин себе сделал Cancellation
    28 января, Гость   Ответить
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