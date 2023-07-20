Минюст включил в список нежелательных организаций The Altai Project

Сделали это на основании недавнего решения Генпрокуратуры

20 июля 2023, 08:00, ИА Амител

Горный Алтай / Фото: unsplash.com

Минюст России включил The Altai Project в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории страны. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.

"Организация включена в перечень в соответствии с ч. 1, 4 и 7 ст. 3.1 Федерального закона "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации" на основании решения первого заместителя генерального прокурора Российской Федерации от 3 июля 2023 г.", – говорится в сообщении.

Напомним, вначале Генеральная прокуратура России признала деятельность The Altai Project нежелательной на территории страны. В ведомстве заявляли, что НПО выступает против разработки Кара-Кульского месторождения, занимается "саботированием строительства газопровода "Сила Сибири – 2", призывает к пожертвованиям на "правдивые" экологические исследования о якобы пагубном влиянии газопровода, а также ведет пропагандистскую работу, чтобы донести до общественности тезис о необходимости "сражаться за священные места" в Республике Алтай.

В итоге в ведомстве сочли, что The Altai Project наносит России экономический ущерб, действует в интересах иностранных предприятий и умышленно пытается ограничить конкурентоспособность российских компаний. Тем самым организация вмешивается во внутренние дела РФ и также может нанести ущерб безопасности в экономической сфере.