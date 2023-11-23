Минюст захотел штрафовать россиян за материалы иноагентов без маркировки
В конце ноября будет подписан приказ, который позволит применять штрафы в размере до 500 тысяч рублей
23 ноября 2023, 23:25, ИА Амител
Штрафы в размеме от 300 до 500 тысяч рублей начнут применять к лицам, которые распространяют материалы иноагентов без маркировки. Об этом сообщил заместитель министра юстиции РФ Олег Свириденко, пишет ТАСС.
Он отметил, что речь идет не о самих иноагентах, а о "третьих лицах". Как правило, это те, которые "умышленно или неумышленно" помогают или иным образом поддерживают иноагентов.
Мы сейчас полномочия получили, предупреждения, то есть некой профилактики. Мы предупреждаем, и если в течение месяца нет реагирования, то 300-500 тыс. штрафа на первое время", – заявил он.В конце ноября будет подписан приказ, который позволит применять подобные штрафы.
01:26:14 24-11-2023
Ха-ха ... Ну штрафы то соберут, а вообще то как?
05:05:43 24-11-2023
Фамилия у заместителя министра юстиции РФ Олега Свириденко интересная. Он случайно не иноагент ?
08:08:05 24-11-2023
Че сразу штрафы-то? Расстреливать за это не пробовали?
09:01:05 24-11-2023
Это ещё хорошо, что у нас демократия и свобода слова.
11:03:27 24-11-2023
Всеж для народа. Ионогены только те которых "пометили", а не те которые ведут страну в бездну.
11:09:08 24-11-2023
Я думал иноагенты это те, у кого недвижимость за бугром и дети там живут.
11:22:54 24-11-2023
То есть если я дома в присутствии друзей включу песню группы , признанной инагентом, то мне штраф впаяют? а если громко включу и соседи услышат , то еще серьезней штраф?. А если в машине у меня играет эта группа , а у меня окно открыто, то вообще человек 40 может услышать , пока я через весь город еду. Тогда вообще расстрел?