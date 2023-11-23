Минюст захотел штрафовать россиян за материалы иноагентов без маркировки

В конце ноября будет подписан приказ, который позволит применять штрафы в размере до 500 тысяч рублей

23 ноября 2023, 23:25, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Штрафы в размеме от 300 до 500 тысяч рублей начнут применять к лицам, которые распространяют материалы иноагентов без маркировки. Об этом сообщил заместитель министра юстиции РФ Олег Свириденко, пишет ТАСС.

Он отметил, что речь идет не о самих иноагентах, а о "третьих лицах". Как правило, это те, которые "умышленно или неумышленно" помогают или иным образом поддерживают иноагентов.

Мы сейчас полномочия получили, предупреждения, то есть некой профилактики. Мы предупреждаем, и если в течение месяца нет реагирования, то 300-500 тыс. штрафа на первое время", – заявил он.В конце ноября будет подписан приказ, который позволит применять подобные штрафы.