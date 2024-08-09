Минздрав хочет запретить управлять авто при расстройствах половой идентификации

В противопоказания войдут 10 групп заболеваний

09 августа 2024, 22:00, ИА Амител

Салон автомобиля / Фото: unsplash.com

Министерство здравоохранения РФ предложило утвердить новый список противопоказаний к управлению автомобилем, добавив туда расстройства половой идентификации. Об этом сообщает "Ведомости" со ссылкой на федеральный портал проектов нормативных актов.

Предполагается, что в противопоказания войдут 10 групп заболеваний: органические (включая симптоматические психические расстройства), шизофрения, расстройства настроения, невротические расстройства, а также расстройства личности и поведения в зрелом возрасте.

Согласно МКБ-10, в группе расстройств личности и поведения в зрелом возрасте значатся расстройства половой идентификации и сексуального предпочтения, педофилия, садомазохизм, фетишизм и эксгибицонизм. Если документ одобрят, то он начнет действовать с 1 сентября следующего года.