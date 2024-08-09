Минздрав хочет запретить управлять авто при расстройствах половой идентификации
В противопоказания войдут 10 групп заболеваний
09 августа 2024, 22:00, ИА Амител
Министерство здравоохранения РФ предложило утвердить новый список противопоказаний к управлению автомобилем, добавив туда расстройства половой идентификации. Об этом сообщает "Ведомости" со ссылкой на федеральный портал проектов нормативных актов.
Предполагается, что в противопоказания войдут 10 групп заболеваний: органические (включая симптоматические психические расстройства), шизофрения, расстройства настроения, невротические расстройства, а также расстройства личности и поведения в зрелом возрасте.
Согласно МКБ-10, в группе расстройств личности и поведения в зрелом возрасте значатся расстройства половой идентификации и сексуального предпочтения, педофилия, садомазохизм, фетишизм и эксгибицонизм. Если документ одобрят, то он начнет действовать с 1 сентября следующего года.
09:09:02 10-08-2024
у минздрава нет других забот,кроме как лгбтшников прав лишать.
11:09:15 10-08-2024
Если у лгбтшников сбой работы организма и мозга, если они напоказ выставляют свое неадекватство, то что они могут вытворить за рулем? А если лгбтшник тихий, то никто и не узнает что его лишать надо. Так что веди себя тихо, не отвечивай, и вопросов к тебе не будет.
13:49:31 10-08-2024
Гость (11:09:15 10-08-2024) Если у лгбтшников сбой работы организма и мозга, если они на...
Сами себе противоречите. Это либо болезнь либо нет, как это скрывать? И какое отношение это может быть к вождению автомобиля? Проблемы с реакцией? Слухом? Зрением?
16:30:47 10-08-2024
Гость (13:49:31 10-08-2024) Сами себе противоречите. Это либо болезнь либо нет, как ... С гормонами. С психикой. А больному за руль нельзя.
13:44:07 10-08-2024
Гость (09:09:02 10-08-2024) у минздрава нет других забот,кроме как лгбтшников прав лишат...
Просто другие проблемы решить они не в состоянии. А видимость бурной деятельности надо создавать. Хотя, больше чем уверен, это опять неумные толкования журналюг.
10:50:32 10-08-2024
Зато теперь обоснованно нельзя будет назвать никого п... с на дороге 😄
20:41:54 10-08-2024
Гость (10:50:32 10-08-2024) Зато теперь обоснованно нельзя будет назвать никого п... с н... Ну почему же. Приложите запись с регистратора в доказательство правоты своих слов, а там уже пусть оно доказывает, что не виновато
10:58:48 10-08-2024
Так вот чем, по мнению Минздрава, водят машины...
10:50:22 11-08-2024
У нас вроде равноправие.