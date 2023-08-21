Минздрав отсрочил переход на электронные медицинские книжки

Теперь он отложен по меньшей мере на год

21 августа 2023, 17:34, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Минздрав России перенес срок перехода на электронные медицинские книжки работников — до 1 сентября 2024 года допускается выдача и ведение бумажных медкнижек. Об этом сообщает "Прайм".

Напомним, что приказ, по которому личная медицинская книжка работника формируется в форме электронного документа, вступает в силу 1 сентября 2023 года. При этом документ предполагал, что работник по желанию может получить бумажную версию.

Сама книжка формируется для работников отдельных профессий, деятельность которых производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, воспитанием и обучением детей, а также коммунальным и бытовым обслуживанием населения.