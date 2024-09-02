Минздрав после жалобы отчитался о лечении ребенка с пневмонией в Барнауле

По словам женщины, в учреждение ребенок поступил еще 12 августа с температурой и кашлем, а уже в конце августа оказался на ИВЛ

02 сентября 2024, 21:35, ИА Амител

Больница / Фото: mrsiraphol on Freepik

Минздрав Алтайского края взял на контроль ситуацию в городской больнице скорой медицинской помощи № 2. Как сообщает "АиФ", мать двухлетнего пациента пожаловалась в соцсетях на лечение ее ребенка.

По словам женщины, в учреждение малыш поступил еще 12 августа с температурой и кашлем. У него выявили одностороннюю пневмонию. 29 августа мальчику провели бронхоскопию, после которой его состояние якобы резко ухудшилось. Накануне ребенка перевели в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ. Мать маленького пациента утверждает, что результаты некоторых обследований они не получили до сих пор.

В Минздраве Алтайского края сообщили, что помощь мальчику оказывается в полном объеме. К лечению привлекли даже специалистов из Москвы – консультации были проведены на прошлой неделе и сегодня, 2 сентября. 3 сентября в больнице состоится консилиум внештатных специалистов, которые обсудят меры помощи ребенку.