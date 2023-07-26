Минздрав предложил ужесточить оборот препаратов для прерывания беременности
Cейчас аптеки практикуют отпуск этих препаратов пациентам, в том числе и без рецептов, пояснили в ведомстве
26 июля 2023, 09:51, ИА Амител
Федеральный Минздрав подготовил законопроект об ужесточении оборота препаратов для прерывания беременности и внесении мизопростола и мифепристона в перечень лекарств, подлежащих предметно-количественному учету, сообщает ТАСС.
Намерение внести соответствующие изменения в законодательство в министерстве объяснили тем, что сейчас аптеки практикуют отпуск этих препаратов пациентам, в том числе и без рецептов. При этом их прием вызывает риск осложнений и даже может привести к смерти женщины.
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко назвал порочной практикой стремление россиянок сначала заниматься карьерой, а после уже рожать детей.
09:56:08 26-07-2023
Минздрав хочет развести криминал?
10:05:23 26-07-2023
Гость (09:56:08 26-07-2023) Минздрав хочет развести криминал?... Да как раз наоборот. В стационаре никто не запрещает прервать беременность. А дома, средствами из аптеки как раз и хотят ограничить. По-хорошему, предохраняться лучше надо, т.к. прерывание беременности наносит вред здоровью.
10:11:08 26-07-2023
Гость (10:05:23 26-07-2023) Да как раз наоборот. В стационаре никто не запрещает прерват... Ну да, а роды и беременность омолаживают организм, ага. По поводу предохранения - ни одно средство не дает стопроцентной гарантии. Насчет "никто не запрещает" - так это пока.
10:30:55 26-07-2023
Гость (10:11:08 26-07-2023) Ну да, а роды и беременность омолаживают организм, ага. По п... Раз не умеешь предохраняться нормально, пей томатный сок. вместо.
10:38:16 26-07-2023
Гость (10:30:55 26-07-2023) Раз не умеешь предохраняться нормально, пей томатный сок. вм... А ты, как я понимаю, из тех, у кого "в резинке не те осюсения"?
11:50:19 26-07-2023
Гость (10:38:16 26-07-2023) А ты, как я понимаю, из тех, у кого "в резинке не те осюсени... Да. И надежность резинки меня не устраивает. Поэтому принимаю ОГК уже много лет и никаких нежелательных беременностей.
12:02:23 26-07-2023
Гость (11:50:19 26-07-2023) Да. И надежность резинки меня не устраивает. Поэтому принима... В доказательной медицине "а мне помогает" не роляет) Я вам могу показать дите, родившееся на фоне приема тех самых ОК)
12:18:58 26-07-2023
Гость (12:02:23 26-07-2023) В доказательной медицине "а мне помогает" не роляет) Я вам м... Значит, читали инструкцию невнимательно. Приняли слабительное или нестроидное противовоспалительное вместе с ОГК. Или пропустили таблетку. Отсюда и ваше попадание в 0,01%.
12:31:03 26-07-2023
Гость (12:18:58 26-07-2023) Значит, читали инструкцию невнимательно. Приняли слабительно... Не мое, к счастью. Мне вообще никакие ОК не подошли, увы. И опять двадцать пять - медицина говорит, что средств контрацепции со стопроцентной эффективностью не существует, вы утверждаете обратное. Ну и вишенкой на торте - "самадуравиновата", ага. Не, я понимаю, что когда ты свято уверена в том, что ты-то хорошая и все делаешь правильно, и с тобой-то этого точно не случится, то это своего рода психоэмоциональная защита. Но мы же взрослые люди. Вроде бы.
07:43:56 27-07-2023
Гость (12:02:23 26-07-2023) В доказательной медицине "а мне помогает" не роляет) Я вам м... А у меня малыш родился при имеющейся ВМС)))
12:06:57 26-07-2023
Гость (10:38:16 26-07-2023) А ты, как я понимаю, из тех, у кого "в резинке не те осюсени... А что у тебя с речью? Шепелявишь даже в письменном тексте?
10:38:25 26-07-2023
Гость (10:30:55 26-07-2023) Раз не умеешь предохраняться нормально, пей томатный сок. вм... Возьмите любое предохранительное средство и прочитайте инструкцию. Ни одно не дает 100% гарантит. Если у вас есть нарушения детородной функции, то можете вообще никакими средствами не пользоваться, всё равно не получится зачать. Но ваш опыт не годится для репродуктивно здоровых.
11:53:24 26-07-2023
Гость (10:38:25 26-07-2023) Возьмите любое предохранительное средство и прочитайте инстр... Гарантии не дают 100%, потому что люди то забудут вовремя таблетку принять, то примут аспирин вместе с контрацептивом, то еще что. А виноват производитель окажется.
12:05:44 26-07-2023
Гость (11:53:24 26-07-2023) Гарантии не дают 100%, потому что люди то забудут вовремя та... Нет. Или вы считаете, что исследования проводились на рандомных домохозяйках, за которыми никто не следил? Интеллект, говорите?..
12:20:41 26-07-2023
Гость (12:05:44 26-07-2023) Нет. Или вы считаете, что исследования проводились на рандом... Да, уровень интеллекта у населения низкий. Даже по местным комментаторам это видно.
11:55:11 26-07-2023
Гость (10:38:25 26-07-2023) Возьмите любое предохранительное средство и прочитайте инстр... И у нас в семье с репродукцией все отлично. И с интеллектом тоже. Так что дети есть, а абортов нет. Но вы продолжайте винить в своих абортах кого-то другого, а не свою дурную голову.
12:04:47 26-07-2023
Гость (11:55:11 26-07-2023) И у нас в семье с репродукцией все отлично. И с интеллектом ... Продолжайте дальше выгуливать свое белое пальто. Ну про интеллект, при котором индекс Перля - пустой звук, лучше бы не высказываться)
12:45:19 26-07-2023
Гость (11:55:11 26-07-2023) И у нас в семье с репродукцией все отлично. И с интеллектом ... Охотно верим! Ну да, и секс у вас только по праздникам, на НГ, ДР и 8 марта.
10:03:21 26-07-2023
Поставим матку на службу государству.
10:03:44 26-07-2023
Сдается мне, что под это дело тут же подтянут и средства экстренной контрацепции( Не обойдется тут только мифепристоном... Ну а потом по накатанной - сначала запретят частникам делать аборты (собственно, уже есть регионы, где частные клиники их не делают), а по ОМС - дни тишины, попы, психологи, и упс - сроки прошли, внезапно. Ну или просто запретят. Польша 2.0.
10:10:54 26-07-2023
Гость (10:03:44 26-07-2023) Сдается мне, что под это дело тут же подтянут и средства экс... Вам в желтой прессе статьи бы писать. Уж такая у вас бурная фантазия, как у бабок на базаре.
10:18:38 26-07-2023
Гость (10:10:54 26-07-2023) Вам в желтой прессе статьи бы писать. Уж такая у вас бурная ... Да что вы? Напомнить недавно принятый закон о призыве? Где сначала писали - поднимаем призывной возраст до 21, чтобы-де в армию шли более зрелые люди А потом - упс, верхнюю границу подняли, а нижнюю - оставили. Внезапно. И оказалось, что по просьбам молодежи возраст призыва - с 18 до 30. Потому что народ так захотел. А вечера раздались голоса, что верхнюю планку надо поднять до 50))) Вы не видите, что кампания по запрету абортов идет давно и планомерно? Так вы куда-то не в ту сторону смотрите. К сожалению, бег по граблям - русская национальная забава. Так что да, я пессимист, и считаю, что это просто вопрос времени.
10:33:07 26-07-2023
Гость (10:18:38 26-07-2023) Да что вы? Напомнить недавно принятый закон о призыве? Где с... Еще одна базарная бабка, уже и призывников приплела к теме про предохранение. Как вы так умеете?
10:39:08 26-07-2023
Гость (10:33:07 26-07-2023) Еще одна базарная бабка, уже и призывников приплела к теме п... Слово "аналогия" тебе не знакомо, ок, расходимся.
11:56:46 26-07-2023
Гость (10:39:08 26-07-2023) Слово "аналогия" тебе не знакомо, ок, расходимся. ... Мне знакомы такие базарные бабы, как ты. Которые в любых темах про собачек срач разводят.
10:21:43 26-07-2023
Гость (10:10:54 26-07-2023) Вам в желтой прессе статьи бы писать. Уж такая у вас бурная ... Не надо особой фантазии, чтобы представить, как будут мучить нежеланных детей родившие случайно
10:32:14 26-07-2023
Гость (10:21:43 26-07-2023) Не надо особой фантазии, чтобы представить, как будут мучить... Вот вы точно очередная бабка базарная, начала об одном, а закончила всемирным заговором.
11:02:21 26-07-2023
Гость (10:32:14 26-07-2023) Вот вы точно очередная бабка базарная, начала об одном, а за... Вот вы точно родили в туалете и утопили свой плод в унитазе, а теперь хотите распространить свой опыт
12:02:06 26-07-2023
Гость (11:02:21 26-07-2023) Вот вы точно родили в туалете и утопили свой плод в унитазе,... Это, похоже, вас родили в туалете. Мозги при этом знатно пострадали. Потому что логики в ваших словах нет. Только бабские наезды.
10:31:22 26-07-2023
Да оставьте вы это на усмотрение женщин. Сегодня запрет на препараты, завтра обязательства по рождению определенного количества биологических объектов. Ну было же уже. Только смертность среди фертильных женщин увеличилась. Не это стимулирует женщин рожать, а уверенность в завтрашнем дне, безопасность, наличие жилья, и человеческий доход.
10:42:45 26-07-2023
Гость (10:31:22 26-07-2023) Да оставьте вы это на усмотрение женщин. Сегодня запрет на п... Да не волнует их ничья смертность. Им надо попасть в струю и выдать на-гора что-то, что позволит и дальше быть на плаву в мутной водичке нынешнего времени. Для того, чтобы поднять демографию реально, надо долго работать, тратить кучу денег и т.д. И результаты будут не завтра. А запрет - о, мы молодцы, мы работаем. А дальше хоть не рассветай.
10:40:30 26-07-2023
Пусть тогда отдельного человека в консультации садят на выписку этих препаратов круглосуточно, т.к. дело это экстренное. А если бабу снасильничали, она за рецептом, а ее ещё раз в извращённой форме врач, психолог и кто там ещё. Оно ей надо? Пойдет к нелегалам, выживет или уродца родит - вопрос.
11:59:20 26-07-2023
Гость (10:40:30 26-07-2023) Пусть тогда отдельного человека в консультации садят на выпи... Вы читать не умеете? Или думать разучились? Речь идет не про аборты, а про медикаментозное прерывание беременности в домашних условиях.
12:08:10 26-07-2023
Гость (11:59:20 26-07-2023) Вы читать не умеете? Или думать разучились? Речь идет не про... Это пока. Как обычно, в проекте будет одно, а в законе - абсолютно другое. Вон, Мурашко уже высказался о том, как, кому, когда и сколько рожать. Осталось закрепить законодательно.
12:14:40 26-07-2023
Гость (11:59:20 26-07-2023) Вы читать не умеете? Или думать разучились? Речь идет не про... Это одно и то же
12:27:48 26-07-2023
Гость (12:14:40 26-07-2023) Это одно и то же... Это не одно и то же. Почитайте, что такое медикаментозное прерывание беременности.
13:11:25 26-07-2023
Гость (12:27:48 26-07-2023) Это не одно и то же. Почитайте, что такое медикаментозное пр... Любое прерывание беременности называется абортом. Даже само слово abort переводится как "прерывание".
10:56:40 26-07-2023
Запрещайте ВСЁ. презики. аботры... Страну наводнят незаконно рожденные и выброшенные дети по помойкам и канавам. Детские дома стройте будет много отказов после родов.
11:10:54 26-07-2023
Гость (10:56:40 26-07-2023) Запрещайте ВСЁ. презики. аботры... Страну наводнят незаконно... Отказ - это алименты. И потом еще часть квартиры в пользу ребенка. Так что отказы, конечно, будут. Но еще будут криминальные аборты, увеличение женской смертности, инфантицид и да, выброшенные на помойках дети... Но мы радостно бежим по граблям.
11:22:32 26-07-2023
Если женщина не хочет рожать, она найдет способ. И для подавляющего большинства женщин - это страшный выбор. А вы ещё усугубляете. Вообще мужиков слать лесом будут. Итак тенденция в мире на это есть. Подобные запреты к обратному эффекту часто ведут
11:34:40 26-07-2023
А алименты вообще глупость. Такая мать, может, и будет платить алименты, но тогда по логике она может потом на совершеннолетнего ребенка тоже на алименты подать? Ну не бред? Другой закон нужен, чтобы женщина могла выносить, родить и действительно отказаться, отказываясь от и прав, и обязанностей. Может, реально количество абортов и убийств младенцев сократится. Я даже не знала про алименты. Одно дело лишенки, а тут даже не имеет смысла. Теперь понятно, почему многодетные убивают очередного. Чтобы остальным хватило. Раньше этого не понимала, как так мать, воспитывающая детей, может порешить своего ребенка. Не с тех законов начинают. Прям по Лаврову хочется ответить.
11:43:54 26-07-2023
Гость (11:34:40 26-07-2023) А алименты вообще глупость. Такая мать, может, и будет плати... Так беби-боксы. Родила, положила, анонимность гарантируется. И никого не надо убивать. Но их радостно запретили под соусом "нескрепности".
11:38:20 26-07-2023
Гость (11:22:32 26-07-2023) Если женщина не хочет рожать, она найдет способ. И для подав... Так я давно говорю, что инициативы нашей власти - лучшая пропаганда ЛГБТ) Ну или бостонский брак, и никаких проблем. Тем более, что сейчас полно асексуалов...
11:47:54 26-07-2023
да.. беби бокс в каждом доме встроить
11:51:25 26-07-2023
Гость (11:47:54 26-07-2023) да.. беби бокс в каждом доме встроить... Одного на город будет достаточно. Забыла, сколько младенцев так спасли в одном из городов, пока его не прикрыли - типа 51 или около того. Но нет, лучше в выгребную яму или на помойку. РКМП, блин.
11:59:08 26-07-2023
Про бостонский брак мне нравится идея. Что-то в этом есть.
12:04:14 26-07-2023
Сколько недалеких бабенок среди комментатров. Неудивительно, что аборты среди них частое дело. Ни думать, ни предохраняться не способны.
12:12:00 26-07-2023
Гость (12:04:14 26-07-2023) Сколько недалеких бабенок среди комментатров. Неудивительно,... Станешь бабенкой - поймёшь.
12:25:51 26-07-2023
Гость (12:12:00 26-07-2023) Станешь бабенкой - поймёшь.... Надеюсь, не стану =) я - женщина, а глупая бабенка - ваш удел.
12:12:10 26-07-2023
Гость (12:04:14 26-07-2023) Сколько недалеких бабенок среди комментатров. Неудивительно,... Вообще-то в постель идут двое. И ежели ты считаешь, что предохранение - это прерогатива "бабенки", от души надеюсь, что свои воззрения ты озвучишь до постели. И нормальная женщина к тебе даже близко не подойдет.
12:24:48 26-07-2023
Гость (12:12:10 26-07-2023) Вообще-то в постель идут двое. И ежели ты считаешь, что пред... Я как раз женщина, которая предпочитает предохраняться, когда детей не надо. И беременнеть осознанно, а не по залету. Чего и вам желаю.
12:33:05 26-07-2023
Гость (12:24:48 26-07-2023) Я как раз женщина, которая предпочитает предохраняться, когд... Я хорошая девочка, я все делаю правильно, со мной такого никогда не случится... Вы точно взрослый человек?
12:16:31 26-07-2023
Гость (12:04:14 26-07-2023) Сколько недалеких бабенок среди комментатров. Неудивительно,... Если бы мужички были бы способны обеспечить безопасность этого мира, и умели брать на себя ответственность за своих детей, то не было бы таких проблем. Но посмотрите, что эти носители яиц, сделали с миром. Многие женщины не рискуют привести в этот мир новую душу.
12:22:49 26-07-2023
Гость (12:16:31 26-07-2023) Если бы мужички были бы способны обеспечить безопасность это... Внимательнее надо выбирать мужчин для секса. Надежные, ответственные мужчины есть, но их же надо видеть. А не ловиться на сладкие речи и высокий рост.
12:35:34 26-07-2023
Гость (12:22:49 26-07-2023) Внимательнее надо выбирать мужчин для секса. Надежные, ответ... И тут бабы виноваты) Ну да, подлеца и абьюзера же видно сразу, на нем наклейка висит. Самое смешное, что когда женщина не хочет с чем-то подобным встречаться, начинаются обратные претензии - вы что, всех мужчин преступниками считаете? А чего это вы с ними в лифт или подъезд не хотите заходить. А чего это вы на ухаживания не отвечаете. Абидна..
12:43:55 26-07-2023
Гость (12:35:34 26-07-2023) И тут бабы виноваты) Ну да, подлеца и абьюзера же видно сраз... в чем виноваты? в том что не хотят конвейером рожать от кого попало? имеют право
12:53:52 26-07-2023
Гость (12:43:55 26-07-2023) в чем виноваты? в том что не хотят конвейером рожать от кого... Да не дама выше обвиняет жертв, которых бросили беременными и т.д. в том, что они мужиков плохо выбирают. Для секса.
12:10:59 26-07-2023
Короче, мужчины обязаны с 18 долг родине отдать в виде службы в армии, а девочки в 18 обязаны десяточек яйцеклеток сдать. А там в искусственную матку. Здравствуй, дивный новый мир? Думаете, паранойя?
12:14:41 26-07-2023
Скоро будем предохраняться, как наши бабки - хоз.мылом, 100% гарантии...
12:48:06 26-07-2023
В том мире, с которого тут все берут пример (судя по вашей ненависти к власти и порядкам в нашей стране), вы даже таблетки уровня цитрамона не купите в аптеке - всё только и исключительно по рецепту врача, прием к которому стоит отдельных серьезных денег и запись к которому не по щелчку пальца, а в лучшем случае за месяц. Зато все тут подкинулись на абсолютно здравое решение медиков. Мне вас не понять. Вы хотите делать что вам угодно, но чтобы вам всё разрешали, организовывали и оплачивали власти. Так не бывает. Нигде и никогда. Добро пожаловать в реальный мир. Откройте уже свои глаза.
12:56:29 26-07-2023
Гость (12:48:06 26-07-2023) В том мире, с которого тут все берут пример (судя по вашей н... Ну начнем с того, что зп той самой власти люди оплачивают. Это как бы наемные сотрудники.
13:08:31 26-07-2023
Гость (12:56:29 26-07-2023) Ну начнем с того, что зп той самой власти люди оплачивают. Э... Вы эту чушь хомячкам с АМИКа затирайте. Ваши налоги не являются не то что основой бюджета, но даже сколько-нибудь существенной его частью. Меньше 20% вместе с налогами на имущество. Поэтому гуляйте мимо…
13:20:00 26-07-2023
Гость (13:08:31 26-07-2023) Вы эту чушь хомячкам с АМИКа затирайте. Ваши налоги не являю... Вы хотите сказать, что недра - собственность Путина и Медведева, и они нас кормят с барского плеча? Или что? И, кстати, НДФЛ - весьма значительная часть местных бюджетов. Недаром губеры дружно взвыли, когда с этого года денежки пошли чохом в Москву, а оттуда - как получится.
13:57:15 26-07-2023
Гость (13:08:31 26-07-2023) Вы эту чушь хомячкам с АМИКа затирайте. Ваши налоги не являю... Серьезно? 20% с точки зрения экономики - очень много. И недра - да, не личная собственность. А что бы они делали без населения, государства-то существовали? Запомните, люди - вот основной ресурс. Они думают, изготавливают, творят искусство, населяют территорию. И чем образованнее, интеллектуально развитие население, тем более процветающее государство. Представьте пирамиду. Вот в самом низу население, посередине прослойка из силовиков, и маленькая верхушечка - это власть. И никогда пирамида на верхушечке стоять не сможет. Люди - вот основа всей конструкции, ее базис. Цените людей. Обидно только, что блага наверху, и отходы под силой гравитации тоже вниз утекают, фильтры не помешало бы уже поставить.
13:01:03 26-07-2023
Гость (12:48:06 26-07-2023) В том мире, с которого тут все берут пример (судя по вашей н... Не несите бред. Таблетки уровня цитрамона могут продаваться вообще в супермаркете. Антибиотики - да, не купите. И да, без страховки все дорого. Но у граждан так-то страховка. Пишу на примере Австралии. А теперь ответьте мне на вопрос, с чего это вы решили, что у нас власти что-то оплачивают? Медицину оплачиваем мы с вами, с нашего ФОТ работодатель отчисляет взносы на содержание ФОМС. И чаще всего этой оплаченной медицины просто нет, и приходится идти платно. Это раз. Два - о чем вообще ваш пламенный спич, если речь идет не о платно\бесплатно, а о запрете?
13:17:08 26-07-2023
Гость (13:01:03 26-07-2023) Не несите бред. Таблетки уровня цитрамона могут продаваться ... Пример Австралии лично меня не убеждает. У меня перед глазами пример Германии, Израиля и США. И про страховку - вот только не надо мне чушь рассказывать) я не по наслышке знаю про страховки)
13:35:32 26-07-2023
Гость (13:17:08 26-07-2023) Пример Австралии лично меня не убеждает. У меня перед глазам... Да я вас вообще убеждать не собираюсь. И да, на второй вопрос вы не ответили.
16:29:49 26-07-2023
Гость (12:48:06 26-07-2023) В том мире, с которого тут все берут пример (судя по вашей н... не свистите, брали таблетку (в отдельной пластиковой коробке) от мигрени свободно в аптеке. Правда ценник 20 евров
15:39:03 26-07-2023
бабы должны рожать. Либо в тюрьме сидеть либо рожать и выращивать мужики должны заботиться о своих детях. Либо заботиться либо в тюрьме сидеть государство должно заботиться о бабах и мужиках (которые многодетные) после четвертого ребенка ни НДФЛ ни любой другой налог брать с них не должно сироты должны иметь преимущество в карьере и должностях на гос службе потому что их родители -государство
17:32:45 26-07-2023
Гость (15:39:03 26-07-2023) бабы должны рожать. Либо в тюрьме сидеть либо рожать и выращ... Истина где-то посередине. Должны кому? И преимущество должно быть у способных и талантливых. Я предпочту чтобы меня хороший врач лечил, а сирота он или из семьи, меня не особо заботит.
10:58:13 27-07-2023
Создайте благоприятные условия для жизни людей и не надо будет ничего придумывать и запрещать, женщины не рожают потому что нет гарантии на будущее детей.
10:58:20 27-07-2023
видимо "бабы еще нарожают" как то не очень работает