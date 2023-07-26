Минздрав предложил ужесточить оборот препаратов для прерывания беременности

Cейчас аптеки практикуют отпуск этих препаратов пациентам, в том числе и без рецептов, пояснили в ведомстве

26 июля 2023, 09:51, ИА Амител

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Федеральный Минздрав подготовил законопроект об ужесточении оборота препаратов для прерывания беременности и внесении мизопростола и мифепристона в перечень лекарств, подлежащих предметно-количественному учету, сообщает ТАСС.

Намерение внести соответствующие изменения в законодательство в министерстве объяснили тем, что сейчас аптеки практикуют отпуск этих препаратов пациентам, в том числе и без рецептов. При этом их прием вызывает риск осложнений и даже может привести к смерти женщины.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко назвал порочной практикой стремление россиянок сначала заниматься карьерой, а после уже рожать детей.