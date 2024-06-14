Минздрав предложил включить рак в перечень профессиональных заболеваний

Сейчас онкозаболевания в списке не учитываются

14 июня 2024, 10:31, ИА Амител

Врач / Фото: pxhere.com/ru/photo/917205

Министерство здравоохранения России предложило расширить список профессиональных заболеваний, включив в него онкологические. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ", ссылаясь на проект соответствующего постановления правительства Российской Федерации и пояснительную записку к нему.

Как отмечает издание, в действующем российском перечне профессиональных заболеваний практически не учитываются случаи "профессионального" рака. В ведомстве считают, что это не соответствует реальной ситуации.

Согласно Федеральному закону "Об обязательном социальном страховании...", профессиональным заболеванием считается хронический или острый недуг, возникший у сотрудника из-за воздействия вредного производственного фактора и приведший к утрате трудоспособности.

В пояснительной записке к проекту постановления говорится о необходимости пересмотра подходов к классификации заболеваний как профессиональных в условиях современного развития медицины.