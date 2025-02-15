Минздрав захотел ввести электронное прикрепление к поликлиникам во всех регионах
Пока эта опция доступна не во всех субъектах
15 февраля 2025, 12:00, ИА Амител
Фото: National Cancer Institute / unsplash.com
Минздрав предложил ввести прикрепление к поликлиникам через "Госуслуги" по всей России, пишет ТАСС со ссылкой на проект приказа.
В таком случае заявление будет заверяться неквалифицированной электронной подписью. Для онлайн-прикрепления ребенка нужно будет предоставить данные свидетельства о рождении, паспорта (если ребенок старше 14 лет), а также номер полиса ОМС и СНИЛС (при наличии).
Возможность подачи заявления в бумажном виде при посещении медучреждения также сохранится.
Сейчас на "Госуслугах" уже есть опция прикрепления к поликлинике, но она доступна не во всех регионах.
12:17:00 15-02-2025
Зачем куда то прикреплять? Есть медицинский страховой полис-на основании этого документа должны принять в любой клинике страны.
13:04:26 15-02-2025
Костя (12:17:00 15-02-2025) Зачем куда то прикреплять? Есть медицинский страховой полис-...
На основании количества прикреплённых к поликлинике граждан этой поликлиникой, например, производится закупка вакцин.
Я, будучи не прикреплённым к заринской поликлинике, пошёл туда прививаться от столбняка. Привить привили, но поворчали конечно.
12:17:44 15-02-2025
Интересно смогут когда-нибудь сделать функцию, чтобы реально можно было зайти и записаться к врачу .
Или чтобы диспансеризация была не виртуальной, где многие проходят её "ошибочно"
12:41:36 15-02-2025
Гость (12:17:44 15-02-2025) Интересно смогут когда-нибудь сделать функцию, чтобы реально...
Я многократно проходил диспансеризацию каждый год по своей инициативе в заринской и одной из барнаульских поликлиник.
Всё реально, а не виртуально.
15:27:32 15-02-2025
Гость (12:41:36 15-02-2025) Я многократно проходил диспансеризацию каждый год по сво... Вы т ещё 900 тысяч жителей края, если верить официальным цифрам. То-есть каждый второй житель включая стариков и детей из самых отдаленных деревень и сёл
12:17:53 15-02-2025
А если прикрепиться к далёкой поликлинике, как вызывать врача на дом? Через весь город участковый врач, наверное, не поедет
14:16:50 15-02-2025
А прикрепление к участку, к участковому терапевту в поликлиниках есть? На сайте поликлиники №14 (СУПЕР) такой информации нет.
07:52:20 17-02-2025
Ну было бы неплохо. Но ведь будет как обычно