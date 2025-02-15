Минздрав захотел ввести электронное прикрепление к поликлиникам во всех регионах

Пока эта опция доступна не во всех субъектах

15 февраля 2025, 12:00, ИА Амител

Фото: National Cancer Institute / unsplash.com

Минздрав предложил ввести прикрепление к поликлиникам через "Госуслуги" по всей России, пишет ТАСС со ссылкой на проект приказа.

В таком случае заявление будет заверяться неквалифицированной электронной подписью. Для онлайн-прикрепления ребенка нужно будет предоставить данные свидетельства о рождении, паспорта (если ребенок старше 14 лет), а также номер полиса ОМС и СНИЛС (при наличии).

Возможность подачи заявления в бумажном виде при посещении медучреждения также сохранится.

Сейчас на "Госуслугах" уже есть опция прикрепления к поликлинике, но она доступна не во всех регионах.