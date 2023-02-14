Мир сказочных песен. Когда и где "КняZz" даст в Барнауле юбилейный рок-концерт
Концерт пройдёт при поддержке радиостанции Наше Радио Барнаул
14 февраля 2023, 13:00, ИА Амител
Большой юбилейный концерт к 50-летию Андрея Князева пройдёт в Барнауле 22 февраля 2023 года. В программе – все лучшие песни артиста, а также традиционные ролики и иллюстрации, уже ставшие визитной карточкой каждого выступления.
Андрей Князев на сцене уже более 30 лет. Он прошёл большой путь, находясь у истоков легендарной группы "Король и Шут". За 23 года в этой команде артист подарил поклонникам десять альбомов, проиллюстрировав каждый из них, и придумал десятки персонажей, которые вошли в историю.
После Андрей Князев создал свой сольный проект "КняZz". После успеха "Короля и Шута" у него был риск стать вторичным продуктом и потеряться. Но Князеву удалось найти и выразить свой стиль, продолжая сказочную стилистику.
Новый виток в развитии Андрея Князева как художника можно наблюдать не только в иллюстрациях альбомов группы. Его 3D-персонажи оживают в клипах и роликах, на экранах во время концертов, книгах и мультиках.
На пороге второй половины своего века Андрей Князев с группой "КняZz" дают большой концерт, чтобы вместе с поклонниками вспомнить самые яркие и памятные моменты творчества.
Концерт группы "КняZz"
Дата: 22 февраля 2023
Место: ДК "Мотор"
Начало в 19:00ООО "Астро"
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