Концерт пройдёт при поддержке радиостанции Наше Радио Барнаул

14 февраля 2023, 13:00, ИА Амител

Фото: freepik.com

Большой юбилейный концерт к 50-летию Андрея Князева пройдёт в Барнауле 22 февраля 2023 года. В программе – все лучшие песни артиста, а также традиционные ролики и иллюстрации, уже ставшие визитной карточкой каждого выступления.

Андрей Князев на сцене уже более 30 лет. Он прошёл большой путь, находясь у истоков легендарной группы "Король и Шут". За 23 года в этой команде артист подарил поклонникам десять альбомов, проиллюстрировав каждый из них, и придумал десятки персонажей, которые вошли в историю.

После Андрей Князев создал свой сольный проект "КняZz". После успеха "Короля и Шута" у него был риск стать вторичным продуктом и потеряться. Но Князеву удалось найти и выразить свой стиль, продолжая сказочную стилистику.

Новый виток в развитии Андрея Князева как художника можно наблюдать не только в иллюстрациях альбомов группы. Его 3D-персонажи оживают в клипах и роликах, на экранах во время концертов, книгах и мультиках.

На пороге второй половины своего века Андрей Князев с группой "КняZz" дают большой концерт, чтобы вместе с поклонниками вспомнить самые яркие и памятные моменты творчества.

Концерт группы "КняZz"

Дата: 22 февраля 2023

Место: ДК "Мотор"

Начало в 19:00ООО "Астро"

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