Узнайте о редком направлении в искусстве, насладитесь видами живых энергокартин алтайской художницы и найдите свой талисман

30 января 2024, 14:00, ИА Амител erid: LjN8KSDyh

Елена Карлова и авторская картина / Фото предоставлено компанией

В самом сердце Барнаула, на проспекте Социалистическом, раскинуло гостеприимные объятия необычное арт-пространство – место, где проходят интересные события. Художественная галерея Елены Карловой приглашает барнаульцев открыть новые грани искусства и отдохнуть от городской суеты.

Что за галерея?

1 сентября 2023 года в Барнауле открыли выставку, посвященную творчеству алтайской художницы-символиста Елены Карловой. Барнаульцы приходят познакомиться с необычными энергокартинами – мандалами, название которых известно человечеству еще с древних времен. Работы вдохновлены красотой Алтая и выполнены в авторской технике, аналогов которой нет во всем мире. Главное правило галереи – картины можно и нужно трогать.

А что кроме картин?

Здесь ежемесячно проходят уникальные встречи и мероприятия. Галерея приглашает талантливых людей Барнаула, которые дарят гостям новый творческий опыт. От джазовых и танцевальных мелодий до медитативных звуков алтайского ханга и варгана. В самом арт-пространстве каждый желающий может самостоятельно попробовать сыграть на народных инструментах Алтая в окружении золотых полотен.

Гости наслаждаются спокойной обстановкой и сладкими угощениями, общением с единомышленниками и узнают много нового о значении символов в картинах хозяйки галереи. А также могут приобрести для себя и близких необычные подарки: платки, блузы, пледы, кружки, магниты, плакаты и интерьерные подушки – все это с уникальными принтами всех энергокартин.

Любую понравившуюся картину тоже можно купить.

Где узнать больше о галерее?

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Галерея Елены Карловой находится в Барнауле по адресу: пр. Социалистический, 117а. Гостей ждут ежедневно с 10:00 до 20:00.

Подробнее по телефону 8-980-800-59-97.

ИП Карлова Елена Анатольевна

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