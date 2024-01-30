Мир творчества и энергии: галерея Елены Карловой приглашает на необычные мероприятия
Узнайте о редком направлении в искусстве, насладитесь видами живых энергокартин алтайской художницы и найдите свой талисман
30 января 2024, 14:00, ИА Амител erid: LjN8KSDyh
В самом сердце Барнаула, на проспекте Социалистическом, раскинуло гостеприимные объятия необычное арт-пространство – место, где проходят интересные события. Художественная галерея Елены Карловой приглашает барнаульцев открыть новые грани искусства и отдохнуть от городской суеты.
Что за галерея?
1 сентября 2023 года в Барнауле открыли выставку, посвященную творчеству алтайской художницы-символиста Елены Карловой. Барнаульцы приходят познакомиться с необычными энергокартинами – мандалами, название которых известно человечеству еще с древних времен. Работы вдохновлены красотой Алтая и выполнены в авторской технике, аналогов которой нет во всем мире. Главное правило галереи – картины можно и нужно трогать.
А что кроме картин?
Здесь ежемесячно проходят уникальные встречи и мероприятия. Галерея приглашает талантливых людей Барнаула, которые дарят гостям новый творческий опыт. От джазовых и танцевальных мелодий до медитативных звуков алтайского ханга и варгана. В самом арт-пространстве каждый желающий может самостоятельно попробовать сыграть на народных инструментах Алтая в окружении золотых полотен.
Гости наслаждаются спокойной обстановкой и сладкими угощениями, общением с единомышленниками и узнают много нового о значении символов в картинах хозяйки галереи. А также могут приобрести для себя и близких необычные подарки: платки, блузы, пледы, кружки, магниты, плакаты и интерьерные подушки – все это с уникальными принтами всех энергокартин.
Любую понравившуюся картину тоже можно купить.
Где узнать больше о галерее?
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Галерея Елены Карловой находится в Барнауле по адресу: пр. Социалистический, 117а. Гостей ждут ежедневно с 10:00 до 20:00.
Подробнее по телефону 8-980-800-59-97.
ИП Карлова Елена АнатольевнаРеклама
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