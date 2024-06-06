И на что обратить внимание

06 июня 2024, 09:00, ИА Амител erid: LjN8K1wqL

Объект бригады "Ремонт в новостройке" / Фото: rvn22.ru

Где найти хорошего отделочника, который не обманет, не пропадет с деньгами и выполнит работу в срок? Сегодня на рынке много предложений от крупных компаний до небольших бригад, и выбрать подходящую бывает непросто, особенно тем, кто недавно переехал в Барнаул. С такой задачей недавно столкнулся и корреспондент amic.ru, который долго и мучительно искал бригаду для ремонта в своей новой квартире. И ведь нашел же. Рассказываем, как и кого.

По совету

Бригаду наш коллега искал по сарафанному радио. Спрашивал у друзей и знакомых. Посоветовали компанию "Ремонт в новостройке" под руководством Михаила Пантыкина. Как оказалось, эти специалисты хорошо известны в своей сфере, и у них много заказов. И клиенты передают их контакты из рук в руки.

"Ремонт в новостройке" работает на рынке уже 10 лет. Мастера выполняют ремонт под ключ, предлагая все виды отделочных работ, сказано на сайте. Он, кстати, простой и удобный. Сразу располагает наличие фото членов бригады и ответы на распространенные вопросы.

В 2ГИС есть множество отзывов, которые говорят о высоком уровне мастерства специалистов. Они все – положительные, и, как заверил лично руководитель компании, – настоящие, кропотливо накопленные за годы работы.

Объекты бригады "Ремонт в новостройке" / Фото: rvn22.ru

Быстро, качественно

Итак, выбор сделан, встретились, обсудили детали. Специалисты помогли рассчитать стоимость материалов, подобрать наиболее подходящие варианты, самостоятельно их закупили (какие и в какую цену – тоже заранее проговорили), потому что времени на поездки по магазинам просто не было. А еще здесь помогают с дизайн-проектом либо ремонтируют квартиру без него. Работают на договорной основе: как оказалось, честно и прозрачно.

Ремонт делали во всей квартире: это и стены, и покрытие пола, и вся ванная, и установка кухни и техники. Быстро, качественно и по цене вполне нормально. Но еще важнее, что цена не поменялась. Как сразу "на берегу" сказали стоимость всех работ, такой счет потом и выставили, без неучтенного и внезапно обнаруженного.

Как потом рассказал Михаил Пантыкин, "Ремонт в новостройке" сотрудничает с клиентами из разных уголков Алтайского края, предоставляя услуги по ремонту их квартир в Барнауле. Большинство заказчиков – приезжие из городов и деревень региона. Работу с бригадой можно начать удаленно.

Так что лучше не рисковать, а сразу обращаться к профессионалам. Мастера из "Ремонта в новостройке" проанализируют объект, дадут рекомендации и помогут избежать лишних трат, переживаний и ошибок.

"Ремонт в новостройке"

Адрес: Барнаул, ул. Покровская, 11, оф. 215

Телефон: +7-961-923-00-00

Почта: rvn22reg@mail.ru

Сайт

ИП Пантыкин М. В.

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