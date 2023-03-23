Таким образом их рост за год превысит 13,5%

23 марта 2023, 21:14, ИА Амител

Фото: altai-krai.sledcom.ru

Социальные пенсии дополнительно увеличат с 1 апреля, вдобавок к индексации, которая прошла в прошлом июне. Как сообщает ТАСС, премьер-министр Михаил Мишустин подчеркнул, что таким образом их рост за год превысит 13,5%.

"Сохраним действующие меры поддержки – для наиболее уязвимых категорий граждан. Уже с 1 апреля повысим социальные пенсии. В дополнение к проведённой в июне прошлого года индексации. Эта помощь предоставляется гражданам, у которых не хватает стажа для получения страховой пенсии", – подчеркнул он.

Напомним, что в пресс-службе Минтруда РФ поясняли, что трaдиционно индексация социaльных пенсий проводится oдин раз в год – 1 апреля. В связи с высокой инфляцией в первом пoлугодии 2022 года было принято решение повысить несколько сoциальных выплат поэтапно, чтобы пoддержать доходы граждан с учётом роста цен.