Мишустин назвал способы увеличить срок жизни до 81 года через 12 лет

Он напомнил, что Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни в России

18 июня 2024, 23:30, ИА Амител

Михаил Мишустин / Фото: kremlin.ru

Реализация нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь" позволит выполнить поручение президента России Владимира Путина и повысить продолжительность жизни в стране к 2030 году до 78 лет, к 2036 году — до 81 года. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на стратсессии по нацпроектам, сообщает пресс-служба правительства.

Он напомнил, что Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни в России. В состав нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь" войдут 11 федеральных проектов: в их числе модернизация первичного звена здравоохранения, развитие федеральных медцентров, расширение инфраструктуры ядерной медицины и внедрение цифровых технологий.

Премьер считает, что нацпроект "Продолжительная и активная жизнь" и "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности" помогут повысить качество жизни людей в регионах и улучшить ситуацию в здравоохранении и АПК.