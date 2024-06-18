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Мишустин назвал способы увеличить срок жизни до 81 года через 12 лет

Он напомнил, что Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни в России

18 июня 2024, 23:30, ИА Амител

Михаил Мишустин / Фото: kremlin.ru
Михаил Мишустин / Фото: kremlin.ru

Реализация нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь" позволит выполнить поручение президента России Владимира Путина и повысить продолжительность жизни в стране к 2030 году до 78 лет, к 2036 году — до 81 года. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на стратсессии по нацпроектам, сообщает пресс-служба правительства.

Он напомнил, что Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни в России. В состав нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь" войдут 11 федеральных проектов: в их числе модернизация первичного звена здравоохранения, развитие федеральных медцентров, расширение инфраструктуры ядерной медицины и внедрение цифровых технологий.

Премьер считает, что нацпроект "Продолжительная и активная жизнь" и "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности" помогут повысить качество жизни людей в регионах и улучшить ситуацию в здравоохранении и АПК.

Михаил Мишустин Демография

Комментарии 13

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Гость

04:15:56 19-06-2024

Точно , чтоб увеличить продолжительность жизни , надо избавиться от тех кто портит жизнь .

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Гость

05:21:31 19-06-2024

- "Реализация нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь" позволит выполнить поручение президента России Владимира Путина и повысить продолжительность жизни в стране к 2030 году до 78 лет, к 2036 году — до 81 года." ------ Интересный у нас очередной "мишука", без поручения президента ничего не делает.

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Гена

06:54:25 19-06-2024

Фантастика... На кладбищенских табличках другие цифры

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Гость

11:23:38 19-06-2024

Гена (06:54:25 19-06-2024) Фантастика... На кладбищенских табличках другие цифры... как всегда -НЕ СОСТЫКОВКА фактов!

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Гость

08:26:35 19-06-2024

А там глядишь активные долгожители снова начнут просить увеличить пенсионный возраст

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Гость

08:44:12 19-06-2024

Увеличат на бумаге возраст, чтобы пенсию не платить.

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Гость

11:24:10 19-06-2024

Гость (08:44:12 19-06-2024) Увеличат на бумаге возраст, чтобы пенсию не платить.... Точно!

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Гость

10:22:24 19-06-2024

рождаемость уже повысили, и с продолжительностью будет тоже самое...

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Гость

10:32:48 19-06-2024

Вы еще повысти пенсионный возраст..... Гляди и люди станут бессмертными.

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Мусик

10:42:31 19-06-2024

что-то писимизм вижу в комментах я.
не хотите - не живите.
а вот медики говорят так: если пациент хочет жить, то медицина безсильна.

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Гость

11:24:46 19-06-2024

Мусик (10:42:31 19-06-2024) что-то писимизм вижу в комментах я.не хотите - не живите... не про это речь!

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Гость

11:23:03 19-06-2024

Для начала -ПАЛЬМУ ЗАПРЕТИТЕ, которая вызывает рак!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! а не потворствуйте!

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гость

15:42:14 19-06-2024

Новое поручение президента ? Ого!
Ну, держитесь господин Мишустин.
Мы строго спросим с вас.
Почему мы так не долго живём? Почему,?

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