Мишустин назвал способы увеличить срок жизни до 81 года через 12 лет
Он напомнил, что Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни в России
18 июня 2024, 23:30, ИА Амител
Реализация нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь" позволит выполнить поручение президента России Владимира Путина и повысить продолжительность жизни в стране к 2030 году до 78 лет, к 2036 году — до 81 года. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на стратсессии по нацпроектам, сообщает пресс-служба правительства.
Он напомнил, что Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни в России. В состав нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь" войдут 11 федеральных проектов: в их числе модернизация первичного звена здравоохранения, развитие федеральных медцентров, расширение инфраструктуры ядерной медицины и внедрение цифровых технологий.
Премьер считает, что нацпроект "Продолжительная и активная жизнь" и "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности" помогут повысить качество жизни людей в регионах и улучшить ситуацию в здравоохранении и АПК.
04:15:56 19-06-2024
Точно , чтоб увеличить продолжительность жизни , надо избавиться от тех кто портит жизнь .
05:21:31 19-06-2024
- "Реализация нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь" позволит выполнить поручение президента России Владимира Путина и повысить продолжительность жизни в стране к 2030 году до 78 лет, к 2036 году — до 81 года." ------ Интересный у нас очередной "мишука", без поручения президента ничего не делает.
06:54:25 19-06-2024
Фантастика... На кладбищенских табличках другие цифры
11:23:38 19-06-2024
Гена (06:54:25 19-06-2024) Фантастика... На кладбищенских табличках другие цифры... как всегда -НЕ СОСТЫКОВКА фактов!
08:26:35 19-06-2024
А там глядишь активные долгожители снова начнут просить увеличить пенсионный возраст
08:44:12 19-06-2024
Увеличат на бумаге возраст, чтобы пенсию не платить.
11:24:10 19-06-2024
Гость (08:44:12 19-06-2024) Увеличат на бумаге возраст, чтобы пенсию не платить.... Точно!
10:22:24 19-06-2024
рождаемость уже повысили, и с продолжительностью будет тоже самое...
10:32:48 19-06-2024
Вы еще повысти пенсионный возраст..... Гляди и люди станут бессмертными.
10:42:31 19-06-2024
что-то писимизм вижу в комментах я.
не хотите - не живите.
а вот медики говорят так: если пациент хочет жить, то медицина безсильна.
11:24:46 19-06-2024
Мусик (10:42:31 19-06-2024) что-то писимизм вижу в комментах я.не хотите - не живите... не про это речь!
11:23:03 19-06-2024
Для начала -ПАЛЬМУ ЗАПРЕТИТЕ, которая вызывает рак!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! а не потворствуйте!
15:42:14 19-06-2024
Новое поручение президента ? Ого!
Ну, держитесь господин Мишустин.
Мы строго спросим с вас.
Почему мы так не долго живём? Почему,?