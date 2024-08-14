Мишустин освободил от должности главу Росмолодежи Ксению Разуваеву

По ее словам, это сделано из-за семейных обстоятельств

14 августа 2024, 17:45, ИА Амител

Фото: vk.com/kseniarazuvaeva

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности руководителя Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Ксению Разуваеву. Об этом сообщает газета "Ведомости".

Росмолодежь работает с 2008 года. Организация отвечает за гражданско-патриотическое воспитание, профессиональную ориентацию детей и молодежи, организацию для них туризма и отдыха и прочее. Сама Разуваева, которая руководила агентством с 2021 года, пояснила, что покидает пост из-за семейных обстоятельств.

"Это решение далось мне очень непросто – сфера молодежной политики стала для меня большой и очень важной частью жизни", — написала она.

Временно исполнять обязанности стал замглавы Росмолодежи Денис Аширов. Он занимал свою должность с 2022 года.