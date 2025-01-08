Выходные с 4 и 5 января перенесли на последующие праздничные дни

08 января 2025, 18:25, ИА Амител

Михаил Мишустин / Фото: kremlin.ru

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

В честь Дня защитника Отечества в этом году россияне будут отдыхать 22 и 23 февраля – в субботу и воскресенье. Международный женский день выпадет на 8 и 9 марта – также субботу и воскресенье.

Праздник Весны и Труда продлится с 1 по 4 мая. Годовщину Победы в Великой Отечественной войне в стране будут праздновать с 8 по 11 мая. Выходные в честь Дня России выпадают на период с 12 по 15 июня, в День народного единства – с 2 по 4 ноября.

Также выходной запланирован на 31 декабря. В правительстве уточнили, что поскольку 4 и 5 января выпали на выходные дни, они были перенесены на 2 мая и 31 декабря.