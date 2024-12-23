Мишустин потребовал оперативно снять лимиты на семейную ипотеку

В ходе совещания с вице-премьерами он напомнил о поручении президента РФ Владимира Путина сохранить льготные кредиты для семей под 6%

23 декабря 2024, 22:12, ИА Амител

Михаил Мишустин / Фото: kremlin.ru

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин потребовал оперативно снять лимиты на выдачу семейной ипотеки. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе совещания с вице-премьерами он напомнил о поручении президента РФ Владимира Путина сохранить семейную ипотеку под 6%.

"Необходимо ее расширить, обеспечив для людей возможность с ее использованием приобретать жилье и на вторичном рынке, прежде всего там, где возведение новостроек практически не ведется", – указал глава кабинета министров.

Мишустин поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину определить четкие критерии населенных пунктов для программы и решить лимиты по этой программе. Также он обратился к министру финансов Антону Силуанову, чтобы вместе с Хуснуллиным тот занялся этим вопросом.

"Люди не должны сталкиваться с такими ограничениями", – отметил председатель правительства.

Премьер-министр напомнил, что некоторые ограничения в декабре уже были частично сняты. Теперь банки смогут выдавать почти на 2,5 трлн рублей больше льготных займов.