Мишустин потребовал оперативно снять лимиты на семейную ипотеку
В ходе совещания с вице-премьерами он напомнил о поручении президента РФ Владимира Путина сохранить льготные кредиты для семей под 6%
23 декабря 2024, 22:12, ИА Амител
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин потребовал оперативно снять лимиты на выдачу семейной ипотеки. Об этом сообщает ТАСС.
В ходе совещания с вице-премьерами он напомнил о поручении президента РФ Владимира Путина сохранить семейную ипотеку под 6%.
"Необходимо ее расширить, обеспечив для людей возможность с ее использованием приобретать жилье и на вторичном рынке, прежде всего там, где возведение новостроек практически не ведется", – указал глава кабинета министров.
Мишустин поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину определить четкие критерии населенных пунктов для программы и решить лимиты по этой программе. Также он обратился к министру финансов Антону Силуанову, чтобы вместе с Хуснуллиным тот занялся этим вопросом.
"Люди не должны сталкиваться с такими ограничениями", – отметил председатель правительства.
Премьер-министр напомнил, что некоторые ограничения в декабре уже были частично сняты. Теперь банки смогут выдавать почти на 2,5 трлн рублей больше льготных займов.
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