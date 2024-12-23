НОВОСТИЭкономика

Мишустин потребовал оперативно снять лимиты на семейную ипотеку

В ходе совещания с вице-премьерами он напомнил о поручении президента РФ Владимира Путина сохранить льготные кредиты для семей под 6%

23 декабря 2024, 22:12, ИА Амител

Михаил Мишустин / Фото: kremlin.ru
Михаил Мишустин / Фото: kremlin.ru

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин потребовал оперативно снять лимиты на выдачу семейной ипотеки. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе совещания с вице-премьерами он напомнил о поручении президента РФ Владимира Путина сохранить семейную ипотеку под 6%.

"Необходимо ее расширить, обеспечив для людей возможность с ее использованием приобретать жилье и на вторичном рынке, прежде всего там, где возведение новостроек практически не ведется", – указал глава кабинета министров.

Мишустин поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину определить четкие критерии населенных пунктов для программы и решить лимиты по этой программе. Также он обратился к министру финансов Антону Силуанову, чтобы вместе с Хуснуллиным тот занялся этим вопросом.

"Люди не должны сталкиваться с такими ограничениями", – отметил председатель правительства.

Премьер-министр напомнил, что некоторые ограничения в декабре уже были частично сняты. Теперь банки смогут выдавать почти на 2,5 трлн рублей больше льготных займов.

Алтайский край ипотека

Комментарии 3

Avatar Picture
Кхм...

23:32:21 23-12-2024

"Поезд, стой! Раз-два.."

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:01:54 24-12-2024

Забавно, кто в стране хозяин? ЦБ, президент, министры или олихрены?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:40:05 24-12-2024

Тема с лимитами известна с момента появления этих льготных ставок, с ИТ- ипотекой та же история. Но все делают вид что будто только об этом узнали, странно однако ....

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров