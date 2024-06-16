Мишустин поздравил медработников с профессиональным праздником
Он отметил труд врачей, которые находятся в зоне специальной военной операции
16 июня 2024, 14:27, ИА Амител
Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин поздравил работников медицинской сферы с их профессиональным праздником – Днем медицинского работника. Поздравление было опубликовано в Telegram-канале правительства.
"Это день, когда миллионы людей могут еще раз выразить благодарность врачам, фельдшерам и медсестрам за их безграничную преданность своему делу, милосердие, сострадание и умение сопереживать чужой боли. Вы проявляете мужество и самоотверженность, выполняя свой долг ежедневно и круглосуточно", – говорится в поздравлении.
Отдельно премьер-министр отметил труд врачей, которые находятся в зоне специальной военной операции.
Михаил Мишустин подчеркнул, что развитие отечественной системы здравоохранения, в том числе в новых регионах страны, является приоритетной задачей правительства.
Премьер убежден, что благодаря работе врачей внедряются в клиническую практику инновационные методы и технологии, проводятся уникальные операции.
"Именно от вашей квалификации зависит выздоровление пациентов", – подытожил он.
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