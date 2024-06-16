Мишустин поздравил медработников с профессиональным праздником

Он отметил труд врачей, которые находятся в зоне специальной военной операции

16 июня 2024, 14:27, ИА Амител

Врачи / Фото: pxhere.com/ru/photo/1355360

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин поздравил работников медицинской сферы с их профессиональным праздником – Днем медицинского работника. Поздравление было опубликовано в Telegram-канале правительства.

"Это день, когда миллионы людей могут еще раз выразить благодарность врачам, фельдшерам и медсестрам за их безграничную преданность своему делу, милосердие, сострадание и умение сопереживать чужой боли. Вы проявляете мужество и самоотверженность, выполняя свой долг ежедневно и круглосуточно", – говорится в поздравлении.

Отдельно премьер-министр отметил труд врачей, которые находятся в зоне специальной военной операции.

Михаил Мишустин подчеркнул, что развитие отечественной системы здравоохранения, в том числе в новых регионах страны, является приоритетной задачей правительства.

Премьер убежден, что благодаря работе врачей внедряются в клиническую практику инновационные методы и технологии, проводятся уникальные операции.