Мишустин: прожиточный минимум в 2025 году составит 17,7 тысячи рублей

Показатель рассчитан по новым правилам: исходя из медианного дохода россиян

17 июня 2024, 21:41, ИА Амител

Михаил Мишустин в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Правительство РФ установило размер прожиточного минимума в 2025 году в целом по стране на уровне 17 733 рублей. Соответствующее постановление вынес кабмин РФ.

Как рассказал премьер-министр Михаил Мишустин, для трудоспособного населения величина прожиточного минимума составит 19 329 рублей, для пенсионеров – 15 250 рублей, для детей – 17 201 рубль.

Он отметил, что показатель рассчитан по новым правилам: исходя из медианного дохода россиян. Раньше он определялся законом о федеральном бюджете. Медианный доход россиян в 2023 году составил 40 121 рубль.

"Обеспечение социальных гарантий – это наш приоритет. Люди должны получать положенную им поддержку своевременно и в полном объеме", – подчеркнул премьер.

Мишустин поручил вице-премьерам "контролировать по всей стране" выполнение этой задачи.