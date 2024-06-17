Мишустин: прожиточный минимум в 2025 году составит 17,7 тысячи рублей
Показатель рассчитан по новым правилам: исходя из медианного дохода россиян
17 июня 2024, 21:41, ИА Амител
Правительство РФ установило размер прожиточного минимума в 2025 году в целом по стране на уровне 17 733 рублей. Соответствующее постановление вынес кабмин РФ.
Как рассказал премьер-министр Михаил Мишустин, для трудоспособного населения величина прожиточного минимума составит 19 329 рублей, для пенсионеров – 15 250 рублей, для детей – 17 201 рубль.
Он отметил, что показатель рассчитан по новым правилам: исходя из медианного дохода россиян. Раньше он определялся законом о федеральном бюджете. Медианный доход россиян в 2023 году составил 40 121 рубль.
"Обеспечение социальных гарантий – это наш приоритет. Люди должны получать положенную им поддержку своевременно и в полном объеме", – подчеркнул премьер.
Мишустин поручил вице-премьерам "контролировать по всей стране" выполнение этой задачи.
23:07:24 17-06-2024
Хочется закончить новость избитой фразой:-" ёлочка мне нравится....." У меня все.
07:38:44 18-06-2024
Гость (23:07:24 17-06-2024) Хочется закончить новость избитой фразой:-" ёлочка мне нрави... Согласен!
07:34:51 18-06-2024
вот бы правительство перевести на прожиточный минимум
08:30:16 18-06-2024
Куда ж народ будет девать такие деньжища?
08:43:50 18-06-2024
Хорошо, что мы от доллара отказались. В долларах это меньше 200 получается, а с учётом инфляции и реальной стоимости доллара через год. Это будет меньше 100 долларов год назад.
А ведь у нас первая экономика в Европе. Представьте как им там не просто
13:54:46 18-06-2024
Гость (08:43:50 18-06-2024) Хорошо, что мы от доллара отказались. В долларах это меньше ... Класс))))