Мишустин заявил, что горячее питание влияет на успеваемость детей

Ранее премьер-министр обедал в барнаульской школе

17 мая 2023, 09:15, ИА Амител

Фото: amic.ru

Премьер-министр Михаил Мишустин подчеркнул важность обеспечения школьников горячим питанием, отметив, что это влияет на успеваемость детей.

Во время встречи с руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой глава правительства рассказал, что во время поездок по регионам он, в том числе вместе с родителями, обедал в школьных столовых.

"Конечно, это очень важно – обеспечить наших детей качественным, здоровым питанием. Роспотребнадзор обеспечивает контроль этого качества, и, конечно, здесь очень важна ваша роль. Надо продолжать держать её на контроле, в том числе на вашем личном. И пусть наши дети будут сытыми, здоровыми – это будет влиять на их показатели по учёбе, успеваемости", – цитирует его ТАСС.

В марте 2021 году Михаил Мишустин совершил рабочий визит в Барнаул, в ходе которого побывал в школе № 53 и поел в столовой гречку с котлетой.