Мишустин заявил, что горячее питание влияет на успеваемость детей
Ранее премьер-министр обедал в барнаульской школе
17 мая 2023, 09:15, ИА Амител
Премьер-министр Михаил Мишустин подчеркнул важность обеспечения школьников горячим питанием, отметив, что это влияет на успеваемость детей.
Во время встречи с руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой глава правительства рассказал, что во время поездок по регионам он, в том числе вместе с родителями, обедал в школьных столовых.
"Конечно, это очень важно – обеспечить наших детей качественным, здоровым питанием. Роспотребнадзор обеспечивает контроль этого качества, и, конечно, здесь очень важна ваша роль. Надо продолжать держать её на контроле, в том числе на вашем личном. И пусть наши дети будут сытыми, здоровыми – это будет влиять на их показатели по учёбе, успеваемости", – цитирует его ТАСС.
В марте 2021 году Михаил Мишустин совершил рабочий визит в Барнаул, в ходе которого побывал в школе № 53 и поел в столовой гречку с котлетой.
09:38:21 17-05-2023
а до его умозаключений непонятно было разве, что необходимо горячее питание? Дети по 7 часов в школе. Что за констатация прописных истин???
09:49:46 17-05-2023
Только в школьных столовых дети почему то едят еду холодной
10:45:16 17-05-2023
зачем озвучивать истину
12:30:51 17-05-2023
Самым удобным оказалось давать ребенку с собой в школу горячий чай в термосе + закуски в контейнере (сыр, хлеб, свежие и отварные овощи и т.д.). Так ребенок точно всё съедает.
12:38:07 17-05-2023
Гость (12:30:51 17-05-2023) Самым удобным оказалось давать ребенку с собой в школу горяч... у меня дочь все 11 лет так в школу ходила с контейнером. пыталась в столовую ходить. ну не может она это есть. холодные макароны переваренные, котлетки из сухарей, суп этот мерзкий с крупным луком. а так упаковала ей бутербродик с куриной грудкой, яблочко , кефир и печенюшку. и точно знаю, что сьест
13:07:26 17-05-2023
Гость (12:38:07 17-05-2023) у меня дочь все 11 лет так в школу ходила с контейнером. пыт... Да, именно поэтому и мы отказались от столовой. Очень часто еда в столовой такого качества, что ребенок не может это есть и остаётся голодным.
13:12:07 17-05-2023
Гость (12:38:07 17-05-2023) у меня дочь все 11 лет так в школу ходила с контейнером. пыт... а у нас нельзя есть свою еду в столовой школьной, и принесенную с собой еду едят где попало, вплоть до туалетов
13:16:03 17-05-2023
гость (13:12:07 17-05-2023) а у нас нельзя есть свою еду в столовой школьной, и принесе... у нас разрешали.
13:23:46 17-05-2023
Почему бы не организовать небольшое помещение со столиками в школе, чтобы те кто не может есть столовское могли сесть и спокойно поесть своё . Я сама не ходила в столовую. Приносила с собой и сьедала на подоконнике. А потом нам выделили одну из пустующих каморок. Мы там обедали . Придем человек 10-15, разложим у кого что есть и при горой