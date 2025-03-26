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Мишустин заявил, что рост реальных доходов населения составил 8,5%

Он указал, что этого удалось достичь благодаря реализации целого ряда социальных программ

26 марта 2025, 17:04, ИА Амител

Михаил Мишустин / Фото: kremlin.ru
Михаил Мишустин / Фото: kremlin.ru

Рост реальных доходов населения России в 2024 году составил почти 8,5% и отразился на потребительском спросе, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин во время отчета в Госдуме о работе кабмина за 2024 год.

"Это такой своеобразный рекорд, но это очень здорово", - подчеркнул Мишустин, указав, что произошло это при снижении уровня безработицы до исторического минимума.

Он указал, что такого роста реальных доходов населения удалось достичь благодаря реализации целого ряда социальных программ.

Мишустин также подчеркнул, что для устойчивой экономики требуется сильная и самодостаточная промышленность.

"Достижение технологического суверенитета и последующего лидерства в основных секторах – одна из ключевых задач, которые были поставлены президентом. Ресурсы и возможности для ее выполнения у нас есть", – сказал Мишустин.

Для этого, указал премьер-министр, предприятия ключевых сфер экономики РФ должны быть обеспечены кадрами.

Михаил Мишустин

Комментарии 8

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Олег

17:14:47 26-03-2025

Многие верят.

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Гость

17:39:26 26-03-2025

Нам очень повезло с правительством.

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Гость

17:59:59 26-03-2025

рост указан по модулю

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Гость

19:46:04 26-03-2025

А инфляция? Успел ли доход за инфляцией? Или россияне даже обеднели?

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ДМВ

01:56:27 27-03-2025

Нереальный рост реальных доходов.

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Гость

10:25:56 27-03-2025

Как я рада за них. Хотелось бы и за себя порадоваться, но, видно, не судьба.

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Гость

15:59:38 27-03-2025

это он наверное не упомянул что отрицательный рост такой, хотя даже в такое слабо верится

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гость

16:36:51 27-03-2025

Он в какой сказке живёт?
Рост, доходы, нет не слышали)

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