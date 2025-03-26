Мишустин заявил, что рост реальных доходов населения составил 8,5%
Он указал, что этого удалось достичь благодаря реализации целого ряда социальных программ
26 марта 2025, 17:04, ИА Амител
Рост реальных доходов населения России в 2024 году составил почти 8,5% и отразился на потребительском спросе, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин во время отчета в Госдуме о работе кабмина за 2024 год.
"Это такой своеобразный рекорд, но это очень здорово", - подчеркнул Мишустин, указав, что произошло это при снижении уровня безработицы до исторического минимума.
Он указал, что такого роста реальных доходов населения удалось достичь благодаря реализации целого ряда социальных программ.
Мишустин также подчеркнул, что для устойчивой экономики требуется сильная и самодостаточная промышленность.
"Достижение технологического суверенитета и последующего лидерства в основных секторах – одна из ключевых задач, которые были поставлены президентом. Ресурсы и возможности для ее выполнения у нас есть", – сказал Мишустин.
Для этого, указал премьер-министр, предприятия ключевых сфер экономики РФ должны быть обеспечены кадрами.
17:14:47 26-03-2025
Многие верят.
17:39:26 26-03-2025
Нам очень повезло с правительством.
17:59:59 26-03-2025
рост указан по модулю
19:46:04 26-03-2025
А инфляция? Успел ли доход за инфляцией? Или россияне даже обеднели?
01:56:27 27-03-2025
Нереальный рост реальных доходов.
10:25:56 27-03-2025
Как я рада за них. Хотелось бы и за себя порадоваться, но, видно, не судьба.
15:59:38 27-03-2025
это он наверное не упомянул что отрицательный рост такой, хотя даже в такое слабо верится
16:36:51 27-03-2025
Он в какой сказке живёт?
Рост, доходы, нет не слышали)