"Мисс Барнаул – 2020" стала самой красивой девушкой на конкурсе в Севастополе

Алина Клокова победила в конкурсе "Жемчужина Черного моря"

30 июля 2024, 13:16, ИА Амител

Алина Клокова на конкурсе "Жемчужина Черного моря" / Фото: @klokova6969

20-летняя Алина Клокова из Барнаула завоевала корону XXVIII национального конкурса красоты "Жемчужина Черного моря", который прошел в Севастополе. Всего в конкурсе участвовало 15 девушек из разных уголков России.

Алина Клокова / Фото: @klokova6969, @lotus_model_agency

Алина не впервые побеждает на конкурсах красоты. В 2020 году она стала самой юной "Мисс Барнаул", а наш журналист Вячеслав Кондаков сделал с ней интервью. Не так давно девушка также завоевала титул "Мисс Алтайская регата". Конкурс проходил в рамках Международного культурно-спортивного фестиваля "Алтайская регата. Фестиваль Драконов".

Сама Алина занимается легкой атлетикой и работает моделью. Учится в колледже АлтГУ. В нашем интервью четыре года назад девушка рассказала, что хотела бы поучаствовать в конкурсе "Мисс Россия" и быть успешной.