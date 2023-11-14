"Мисс Барнаул" представит столицу Алтая на конкурсе "Краса России – 2023"

Софья Осиян попросила поддержки, которая необходима ей на финале мероприятия, — он состоится уже завтра

14 ноября 2023, 14:33, ИА Амител

Фото: vk.com/s.russo2

"Мисс Барнаул" Софья Осиян прошла отбор и стала участницей всероссийского конкурса "Краса России – 2023". Об этом она рассказала на своей странице во "ВКонтакте".

"Представляю город Барнаул. Впереди много насыщенных и интересных дней. Я очень счастлива оказаться здесь", – рассказала девушка.Финал конкурса пройдет в среду, 15 ноября, в зимнем дворце в Сочи. Осиян позвала на мероприятие всех своих знакомых и подписчиков, которые находятся в городе, и попросила поддержки. По ее словам, на крупнейшем конкурсе она "как никак нужна".

Напомним, что Софья стала "Мисс Барнаул" в 2021 году. Корреспондент amic.ru брал у нее интервью после победы, в котором она рассказала, почему не хочет работать медиком, свободно ли ее сердце и почему планирует уехать жить в Москву.