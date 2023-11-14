"Мисс Барнаул" представит столицу Алтая на конкурсе "Краса России – 2023"
Софья Осиян попросила поддержки, которая необходима ей на финале мероприятия, — он состоится уже завтра
14 ноября 2023, 14:33, ИА Амител
"Мисс Барнаул" Софья Осиян прошла отбор и стала участницей всероссийского конкурса "Краса России – 2023". Об этом она рассказала на своей странице во "ВКонтакте".
"Представляю город Барнаул. Впереди много насыщенных и интересных дней. Я очень счастлива оказаться здесь", – рассказала девушка.Финал конкурса пройдет в среду, 15 ноября, в зимнем дворце в Сочи. Осиян позвала на мероприятие всех своих знакомых и подписчиков, которые находятся в городе, и попросила поддержки. По ее словам, на крупнейшем конкурсе она "как никак нужна".
Напомним, что Софья стала "Мисс Барнаул" в 2021 году. Корреспондент amic.ru брал у нее интервью после победы, в котором она рассказала, почему не хочет работать медиком, свободно ли ее сердце и почему планирует уехать жить в Москву.
14:43:23 14-11-2023
Армянка?
14:48:14 14-11-2023
Гость (14:43:23 14-11-2023) Армянка?... А ты чукча?
14:47:48 14-11-2023
она чо с 21 года так в москвабад и не свалила что ли?
14:52:50 14-11-2023
Гость (14:47:48 14-11-2023) она чо с 21 года так в москвабад и не свалила что ли?... Почему? То что она представляет на конкурсе Барнаул еще не значит, что она в нем живет.
14:58:44 14-11-2023
Гость (14:52:50 14-11-2023) Почему? То что она представляет на конкурсе Барнаул еще не з... просто нелогично. если свалила, то не должна представлять столицу мира.
15:02:32 14-11-2023
Гость (14:58:44 14-11-2023) просто нелогично. если свалила, то не должна представлять ст... Не, ну она же в 21 стала Мисс Барнаул, а не Мисс москвабад)
15:51:17 14-11-2023
Телятина не первой свежести
17:03:56 14-11-2023
чудная новость!!!! будем переживать за нашу звездочку всей семьей,прочитали про эту девушку сегодня, все друзья, родные желают ей прославить Алтай, душой мы с ней, это уже не первая звезда с нашего края, гордимся ими, может быть их имена будут на аллее славы, и дети будут нести им цветы и подражать им, они будут таким же примером , как Олечка Бузова
18:16:03 14-11-2023
Гость (17:03:56 14-11-2023) чудная новость!!!! будем переживать за нашу звездочку всей с... Всё?
21:44:27 14-11-2023
Жора (18:16:03 14-11-2023) Всё?... нет не все, эмоции не передашь через комп., а их немерянно
17:53:52 14-11-2023
Пожелаем найти папика и не работать медиком. Зачем медики, когда есть красота?