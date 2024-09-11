Как в Барнауле прошел конкурс красоты, который выиграла девушка из Африки?
Организатором мероприятия выступило модельное агентство Татьяны Жилиной
11 сентября 2024, 07:00, ИА Амител
31 августа в Барнауле завершился конкурс красоты "Мисс и Мистер Лето 2024", а также "Красавица Лето". Организатором мероприятия выступило модельное агентство Татьяны Жилиной.
За победу боролись не только девушки или мужчины, но и даже дети. Жюри оценивало как внешность участников, так и их умение держаться на сцене и различные таланты. В итоге главная корона досталась 19-летней студентке из Уганды Найве Нассоло.
"Я люблю жизнь, и я влюбилась в России. Я участвую, чтобы узнать больше о жизни здесь, в России, познакомиться с новыми людьми и узнать что-то новое о России", – говорила в анкете о себе Найва Нассоло.
Что касается других наград, то первой вице-мисс стала Екатерина Зуева. Вторая вице-мисс – Вероника Волвенкова.
Среди детей победителями стали все участники: Мия Дорохова, Стефания Семак, Глеб Беляев, Эдвард Семак.
"Мистером Лето" стал Александр Шумилин.
Как прошел конкурс – смотрите в нашем фоторепортаже.
09:04:57 11-09-2024
Санте стефано пьют, ну хоть бы не позорились делать с таким напитком фото)
09:54:31 11-09-2024
Гость (09:04:57 11-09-2024) Санте стефано пьют, ну хоть бы не позорились делать с таким ... а что не так с этим напитком?
11:37:34 11-09-2024
Гость (09:54:31 11-09-2024) а что не так с этим напитком?... Это винный напиток рублей за 250, аналогично могли бы поставить портвейн 777)
11:45:04 16-09-2024
Гость (09:54:31 11-09-2024) а что не так с этим напитком?... Это пойло
11:46:47 13-09-2024
Гость (09:04:57 11-09-2024) Санте стефано пьют, ну хоть бы не позорились делать с таким ... Так конкурс то красоты был, а не соревнования у кого напиток дороже
09:50:43 11-09-2024
и я в этом городе живу... рукалицо
09:51:07 11-09-2024
А зачем ребенка раздели ?
10:34:10 11-09-2024
Гость (09:51:07 11-09-2024) А зачем ребенка раздели ?... Он из бедной семьи
10:40:52 11-09-2024
Гость (10:34:10 11-09-2024) Он из бедной семьи ... Генералы песчаных карьеров ?
11:10:07 11-09-2024
Серьёзно!? В русском городе на конкурсе красоты побеждает темнокожая девушка? Чем-то напоминает америкосовские и гейропские конкурсы красоты, где побеждают трансгендеры и 200 килограммовые особи у которых основной талант "я тебя съем". Что не так с нашим жюри?
12:08:11 11-09-2024
Гость (11:10:07 11-09-2024) Серьёзно!? В русском городе на конкурсе красоты побеждает те... Сложно выбрать из одинаковых, а эта с изюминкой. Ну то есть она сама целиком изюмина. Так-то все эти конкурсы красоты очень необъективны и просто шоу.
14:17:46 11-09-2024
Гость (12:08:11 11-09-2024) Сложно выбрать из одинаковых, а эта с изюминкой. Ну то есть ... С чего вы взяли что все одинаковы!? Девочки все были очень красивые и по своему оригинальные!К тому же хочу отметить не справедливость конкурса в категории возраста девочек все были от 15 до 17 только победительнице было 20 к тому же хочу отметить она уже состоявшаяся модель это раз и два сформировавшаяся практически женщина. Я знаю что есть девочка которая ходит в это агентство 3 месяца и ей всего 15 лет и она взяла корону 2 вице мисс.Я считаю корону победительницы не заслуженно. Мы видели её в живую и на фото это разные вещи.
21:34:41 11-09-2024
Гость (14:17:46 11-09-2024) С чего вы взяли что все одинаковы!? Девочки все были очень к... Там все ужасные, как будто специально самых несимпачичных выбирали, ну чтобы не обить. 😜
18:04:29 12-09-2024
Гость (21:34:41 11-09-2024) Там все ужасные, как будто специально самых несимпачичных вы... Посмотрела бы на вашу внешность)😉
12:58:00 11-09-2024
Гость (11:10:07 11-09-2024) Серьёзно!? В русском городе на конкурсе красоты побеждает те... Блин... а мне нравиться выбор жури)) Действительно красивая девчонка, пусть необычная внешность для нашего сибирского города, но реально красивая, настоящая. Иной раз взглянешь на красоток, одна губа до носа, другая до подбородка, вся затянута до ушей, а тут все от природы дано ладное и пропорциональное, остается завидовать, загорать и качаться))))
14:09:36 11-09-2024
Гость (11:10:07 11-09-2024) Серьёзно!? В русском городе на конкурсе красоты побеждает те... Полностью с вами соглассна,своим российским девченкам дорогу не дают, а потом ноют что Россия нигде не побеждает а потом эта Уганда будет свою страну толкать на конкурсах в России вот такие красотки в кавычках прославляют свои страны за счёт россии. Нам всем известно по Горькому опыту Лабады всякие да Дорны своё взяли в нашей стране и сбежали как трусливые псины.
16:39:24 11-09-2024
Гость (11:10:07 11-09-2024) Серьёзно!? В русском городе на конкурсе красоты побеждает те... Барнаул русский город)) Здесь земля кумандинцев, тюркского народа. Временно населенная различными приехавшими колонизаторами. Их постепенный отъезд уже идёт. Обратное заселение тюркскими племенами из центральной Азии налицо. Так что вы тут Гость.
16:43:30 11-09-2024
Гость (16:39:24 11-09-2024) Барнаул русский город)) Здесь земля кумандинцев, тюркского н... Клоун
21:33:07 11-09-2024
Гость (16:39:24 11-09-2024) Барнаул русский город)) Здесь земля кумандинцев, тюркского н... Да не жили здесь кумандинцы и тюрки!!! Крепость в Бийске как раз и построена от набегов кочевых тюркских племен. Учите матчасть ! И не выдавайте желаемое за действительное
10:03:42 12-09-2024
Гость (16:39:24 11-09-2024) Барнаул русский город)) Здесь земля кумандинцев, тюркского н... Если Вы кумандинец, то вы почти вымерли. Если бы не русские, то уже давно бы вымерли
11:11:00 11-09-2024
полуголый ребенок в бусах? ну такое... или среди организаторов есть любители?
11:21:42 13-09-2024
Элен без ребят (11:11:00 11-09-2024) полуголый ребенок в бусах? ну такое... или среди организатор... Не ребенок а фотомодель, не бусы а элемент одежды определенного выступления. Посмотрите повнимательней. Все участники очень красивые. Завидуйте молча)
12:16:38 11-09-2024
Сельпо
13:14:49 11-09-2024
Наглухо отсутствует понимание Родины.
14:11:44 11-09-2024
Фотографии ужасные. Модельное агентство не могло обеспечить качественные съемки собственного конкурса?
15:43:31 11-09-2024
Гость (14:11:44 11-09-2024) Фотографии ужасные. Модельное агентство не могло обеспечить ... да какое там модельное агентство - сельский клуб на выезде.
17:40:22 11-09-2024
Гость (15:43:31 11-09-2024) да какое там модельное агентство - сельский клуб на выезде.... если не знаешь не пиши
19:55:37 11-09-2024
гость (17:40:22 11-09-2024) если не знаешь не пиши... а что там знать-то? достаточно посмотреть на фото.
14:14:04 11-09-2024
Корпоративка местного значения. Стоит ли вообще обращать внимания на эти тусы?
15:13:48 11-09-2024
Так то лето 2024 только в Барнауле, остальной мир год без лета провел...Или это среди сотрудников агентства конкурс?
11:37:08 13-09-2024
Гость (15:13:48 11-09-2024) Так то лето 2024 только в Барнауле, остальной мир год без ле... Остальной мир мог тоже участвовать в конкурсе, пройти кастинг, и стать участником. Во всех новостях было обьявление о приглашении на конкурс.
15:22:52 11-09-2024
Самолюбование зашкаливает :)
10:05:45 13-09-2024
Гость (15:22:52 11-09-2024) Самолюбование зашкаливает :)... В России родилась Вечная Дева. 6.11.1962
20:22:44 13-09-2024
"Звенящая пошлость."
19:55:37 15-09-2024
Классно, все красиво. Супер
21:23:14 15-09-2024
Победительница не просто 19-летняя студентка, она учится в университете на математика.
11:44:26 16-09-2024
Да уж..... Извращенцы. Не могли славянской внешности девчонку выбрать? И пацана зачем раздели? Дико выглядит. Мо Дель... Заголили ребенка перед публикой, еще и в сети выложили. Я бы не хотела, чтобы мой сын в таком виде был публично. Организаторы не блеснули умом, короче.