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Как в Барнауле прошел конкурс красоты, который выиграла девушка из Африки?

Организатором мероприятия выступило модельное агентство Татьяны Жилиной

11 сентября 2024, 07:00, ИА Амител

Конкурс красоты "Мисс и Мистер Лето 2024" / Фото предоставлено организаторами

31 августа в Барнауле завершился конкурс красоты "Мисс и Мистер Лето 2024", а также "Красавица Лето". Организатором мероприятия выступило модельное агентство Татьяны Жилиной.

За победу боролись не только девушки или мужчины, но и даже дети. Жюри оценивало как внешность участников, так и их умение держаться на сцене и различные таланты. В итоге главная корона досталась 19-летней студентке из Уганды Найве Нассоло.

"Я люблю жизнь, и я влюбилась в России. Я участвую, чтобы узнать больше о жизни здесь, в России, познакомиться с новыми людьми и узнать что-то новое о России", – говорила в анкете о себе Найва Нассоло.

Что касается других наград, то первой вице-мисс стала Екатерина Зуева. Вторая вице-мисс – Вероника Волвенкова.

Среди детей победителями стали все участники: Мия Дорохова, Стефания Семак, Глеб Беляев, Эдвард Семак.

"Мистером Лето" стал Александр Шумилин.

Как прошел конкурс – смотрите в нашем фоторепортаже.

Барнаул фоторепортажи конкурсы Африка Красота и мода

Комментарии 37

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Гость

09:04:57 11-09-2024

Санте стефано пьют, ну хоть бы не позорились делать с таким напитком фото)

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Гость

09:54:31 11-09-2024

Гость (09:04:57 11-09-2024) Санте стефано пьют, ну хоть бы не позорились делать с таким ... а что не так с этим напитком?

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Гость

11:37:34 11-09-2024

Гость (09:54:31 11-09-2024) а что не так с этим напитком?... Это винный напиток рублей за 250, аналогично могли бы поставить портвейн 777)

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Гость

11:45:04 16-09-2024

Гость (09:54:31 11-09-2024) а что не так с этим напитком?... Это пойло

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Наталья

11:46:47 13-09-2024

Гость (09:04:57 11-09-2024) Санте стефано пьют, ну хоть бы не позорились делать с таким ... Так конкурс то красоты был, а не соревнования у кого напиток дороже

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Сергей

09:50:43 11-09-2024

и я в этом городе живу... рукалицо

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Гость

09:51:07 11-09-2024

А зачем ребенка раздели ?

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Гость

10:34:10 11-09-2024

Гость (09:51:07 11-09-2024) А зачем ребенка раздели ?... Он из бедной семьи

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Гость

10:40:52 11-09-2024

Гость (10:34:10 11-09-2024) Он из бедной семьи ... Генералы песчаных карьеров ?

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Гость

11:10:07 11-09-2024

Серьёзно!? В русском городе на конкурсе красоты побеждает темнокожая девушка? Чем-то напоминает америкосовские и гейропские конкурсы красоты, где побеждают трансгендеры и 200 килограммовые особи у которых основной талант "я тебя съем". Что не так с нашим жюри?

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Гость

12:08:11 11-09-2024

Гость (11:10:07 11-09-2024) Серьёзно!? В русском городе на конкурсе красоты побеждает те... Сложно выбрать из одинаковых, а эта с изюминкой. Ну то есть она сама целиком изюмина. Так-то все эти конкурсы красоты очень необъективны и просто шоу.

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Гость

14:17:46 11-09-2024

Гость (12:08:11 11-09-2024) Сложно выбрать из одинаковых, а эта с изюминкой. Ну то есть ... С чего вы взяли что все одинаковы!? Девочки все были очень красивые и по своему оригинальные!К тому же хочу отметить не справедливость конкурса в категории возраста девочек все были от 15 до 17 только победительнице было 20 к тому же хочу отметить она уже состоявшаяся модель это раз и два сформировавшаяся практически женщина. Я знаю что есть девочка которая ходит в это агентство 3 месяца и ей всего 15 лет и она взяла корону 2 вице мисс.Я считаю корону победительницы не заслуженно. Мы видели её в живую и на фото это разные вещи.

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Гость

21:34:41 11-09-2024

Гость (14:17:46 11-09-2024) С чего вы взяли что все одинаковы!? Девочки все были очень к... Там все ужасные, как будто специально самых несимпачичных выбирали, ну чтобы не обить. 😜

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Гость

18:04:29 12-09-2024

Гость (21:34:41 11-09-2024) Там все ужасные, как будто специально самых несимпачичных вы... Посмотрела бы на вашу внешность)😉

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Гость

12:58:00 11-09-2024

Гость (11:10:07 11-09-2024) Серьёзно!? В русском городе на конкурсе красоты побеждает те... Блин... а мне нравиться выбор жури)) Действительно красивая девчонка, пусть необычная внешность для нашего сибирского города, но реально красивая, настоящая. Иной раз взглянешь на красоток, одна губа до носа, другая до подбородка, вся затянута до ушей, а тут все от природы дано ладное и пропорциональное, остается завидовать, загорать и качаться))))

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Гость

14:09:36 11-09-2024

Гость (11:10:07 11-09-2024) Серьёзно!? В русском городе на конкурсе красоты побеждает те... Полностью с вами соглассна,своим российским девченкам дорогу не дают, а потом ноют что Россия нигде не побеждает а потом эта Уганда будет свою страну толкать на конкурсах в России вот такие красотки в кавычках прославляют свои страны за счёт россии. Нам всем известно по Горькому опыту Лабады всякие да Дорны своё взяли в нашей стране и сбежали как трусливые псины.

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Гость

16:39:24 11-09-2024

Гость (11:10:07 11-09-2024) Серьёзно!? В русском городе на конкурсе красоты побеждает те... Барнаул русский город)) Здесь земля кумандинцев, тюркского народа. Временно населенная различными приехавшими колонизаторами. Их постепенный отъезд уже идёт. Обратное заселение тюркскими племенами из центральной Азии налицо. Так что вы тут Гость.

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Гость

16:43:30 11-09-2024

Гость (16:39:24 11-09-2024) Барнаул русский город)) Здесь земля кумандинцев, тюркского н... Клоун

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Гость

21:33:07 11-09-2024

Гость (16:39:24 11-09-2024) Барнаул русский город)) Здесь земля кумандинцев, тюркского н... Да не жили здесь кумандинцы и тюрки!!! Крепость в Бийске как раз и построена от набегов кочевых тюркских племен. Учите матчасть ! И не выдавайте желаемое за действительное

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Гость

10:03:42 12-09-2024

Гость (16:39:24 11-09-2024) Барнаул русский город)) Здесь земля кумандинцев, тюркского н... Если Вы кумандинец, то вы почти вымерли. Если бы не русские, то уже давно бы вымерли

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Элен без ребят

11:11:00 11-09-2024

полуголый ребенок в бусах? ну такое... или среди организаторов есть любители?

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Наталья

11:21:42 13-09-2024

Элен без ребят (11:11:00 11-09-2024) полуголый ребенок в бусах? ну такое... или среди организатор... Не ребенок а фотомодель, не бусы а элемент одежды определенного выступления. Посмотрите повнимательней. Все участники очень красивые. Завидуйте молча)

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По факту

12:16:38 11-09-2024

Сельпо

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Musik

13:14:49 11-09-2024

Наглухо отсутствует понимание Родины.

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Гость

14:11:44 11-09-2024

Фотографии ужасные. Модельное агентство не могло обеспечить качественные съемки собственного конкурса?

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Гость

15:43:31 11-09-2024

Гость (14:11:44 11-09-2024) Фотографии ужасные. Модельное агентство не могло обеспечить ... да какое там модельное агентство - сельский клуб на выезде.

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гость

17:40:22 11-09-2024

Гость (15:43:31 11-09-2024) да какое там модельное агентство - сельский клуб на выезде.... если не знаешь не пиши

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Элен без ребят

19:55:37 11-09-2024

гость (17:40:22 11-09-2024) если не знаешь не пиши... а что там знать-то? достаточно посмотреть на фото.

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Гость

14:14:04 11-09-2024

Корпоративка местного значения. Стоит ли вообще обращать внимания на эти тусы?

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Гость

15:13:48 11-09-2024

Так то лето 2024 только в Барнауле, остальной мир год без лета провел...Или это среди сотрудников агентства конкурс?

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Наталья

11:37:08 13-09-2024

Гость (15:13:48 11-09-2024) Так то лето 2024 только в Барнауле, остальной мир год без ле... Остальной мир мог тоже участвовать в конкурсе, пройти кастинг, и стать участником. Во всех новостях было обьявление о приглашении на конкурс.

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Гость

15:22:52 11-09-2024

Самолюбование зашкаливает :)

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Надежда. В России родилась Дев

10:05:45 13-09-2024

Гость (15:22:52 11-09-2024) Самолюбование зашкаливает :)... В России родилась Вечная Дева. 6.11.1962

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Гост

20:22:44 13-09-2024

"Звенящая пошлость."

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Ирина

19:55:37 15-09-2024

Классно, все красиво. Супер

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Гость

21:23:14 15-09-2024

Победительница не просто 19-летняя студентка, она учится в университете на математика.

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Анна

11:44:26 16-09-2024

Да уж..... Извращенцы. Не могли славянской внешности девчонку выбрать? И пацана зачем раздели? Дико выглядит. Мо Дель... Заголили ребенка перед публикой, еще и в сети выложили. Я бы не хотела, чтобы мой сын в таком виде был публично. Организаторы не блеснули умом, короче.

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