Как в Барнауле прошел конкурс красоты, который выиграла девушка из Африки?

Организатором мероприятия выступило модельное агентство Татьяны Жилиной

11 сентября 2024, 07:00, ИА Амител

Конкурс красоты "Мисс и Мистер Лето 2024" / Фото предоставлено организаторами

31 августа в Барнауле завершился конкурс красоты "Мисс и Мистер Лето 2024", а также "Красавица Лето". Организатором мероприятия выступило модельное агентство Татьяны Жилиной.

За победу боролись не только девушки или мужчины, но и даже дети. Жюри оценивало как внешность участников, так и их умение держаться на сцене и различные таланты. В итоге главная корона досталась 19-летней студентке из Уганды Найве Нассоло.

"Я люблю жизнь, и я влюбилась в России. Я участвую, чтобы узнать больше о жизни здесь, в России, познакомиться с новыми людьми и узнать что-то новое о России", – говорила в анкете о себе Найва Нассоло.

Что касается других наград, то первой вице-мисс стала Екатерина Зуева. Вторая вице-мисс – Вероника Волвенкова.

Среди детей победителями стали все участники: Мия Дорохова, Стефания Семак, Глеб Беляев, Эдвард Семак.

"Мистером Лето" стал Александр Шумилин.

Как прошел конкурс – смотрите в нашем фоторепортаже.