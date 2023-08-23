Миссия невыполнима. Мемы о том, можно ли обойтись без интернета
Подборка приколов о том, как сильно мы завязли во всемирной паутине
23 августа 2023, 12:00, ИА Амител LjN8JzyjR
Интернет – наше все. Гаджеты экономят кучу времени, подсказывают новые идеи, помогают поддерживать связь с близкими, оставаться независимыми и самодостаточными. Работа, учеба, досуг, питание, лечение, путешествия и даже сон – интернет помогает нам во всех сферах жизни. И как становится печально, когда забываешь вовремя заплатить за связь.
Мобильный оператор Tele2* решил эту проблему. Теперь можно добавить домашний интернет в свой тариф на мобильную связь и оплачивать все разом. В нужную дату деньги просто спишутся с баланса мобильного телефона. А еще, подключив домашний интернет от Tele2 до 26 сентября, вы сможете до конца 2023 года пользоваться им бесплатно.
Такая услуга точно пригодится вам, если вы узнаете себя в одном из мемов. Наша редакция ну очень интернет-зависима, поэтому, как говорится, "мем смешной, ситуация страшная".
Ваши друзья тоже первым делом спрашивают ваш пароль от Wi-Fi, когда приходят к вам в гости?
Стабильный домашний интернет – это когда любимый сериал не отпускает ни на один вечер, потому что нельзя просто так взять и нормализовать режим сна, когда там такое!
Многие занимаются спортом по онлайн-занятиям. Но будьте осторожны, иногда во время йоги можно заснуть (особенно, если ночью до этого смотрел сериалы).
А вы тоже верите всему, что написано в интернете?
Интернет – кладезь полезного. Например, здесь много курсов – китайский для начинающих, основы моушн-дизайна, управление личными финансами, счастливый брак за 5 шагов – которые мы все добавляем в закладки, чтобы никогда про них не вспомнить.
Но некоторые в закладки добавляют не только рецепты, но и мемы. Хотя мы-то знаем, мемами сыт не будешь, конечно.
Работа – тоже неотъемлемая часть жизни, но, если вы работаете дома, главное не оконфузиться.
А если вы так часто смотрите сериалы и не хотите пропускать новинки, можно поучить английский онлайн. Но, главное, быстро не сдаваться!
Когда домашнего интернета так много, что даже котикам хватит.
Хорошими новостями приятно делиться с друзьями! Пусть они тоже добавляют домашний интернет в тариф мобильной связи Tele2. Если вы абонент оператора, просто заходите в личный кабинет на сайте tele2.ru или в мобильное приложение "Мой Tele2" и оставляйте заявку на подключение.
Так вы хорошо сэкономите на услугах. А платить за связь, домашний интернет и ТВ начнете только осенью.
*Tele2 ("Теле2")Реклама
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