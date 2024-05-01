Миссия РФ: данные о нарушении прав компаний Евросоюза являются дезинформацией

Там отметили, что своими заявлениями Стано "пытается навязать нарративы" общественности о несоблюдении РФ международного права

01 мая 2024, 22:59, ИА Амител

Российский флаг / Фото: unsplash.com

Миссия России при Евросоюзе назвала дезинформацией утверждение Брюсселя о том, что Москва якобы препятствует работе в РФ европейских компаний. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале постпредства России.

Ранее представитель дипломатической службы ЕС Петер Стано осудил решение Кремля передать управляющей компании АО "Газпром бытовые системы" активы, принадлежащие европейским компаниям Ariston Holding N. V. и BSH Hausgerate GmbH, которые в 2022 году прекратили деятельность в РФ.

"Евросоюз продолжает дезинформировать мировую общественность, пытаясь навязать ей нарративы о якобы несоблюдении Россией международного права", – отметило дипломатическое ведомство.Напомним, что передачу активов 26 апреля одобрил президент России Владимир Путин. "Газпром бытовые системы" получил 100% акций ООО "Аристон термо Русь" и 100% акций ООО "БСХ бытовые приборы".