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Митинг КПРФ в Барнауле прошел в окружении тяжелой снегоуборочной техники

На мероприятие, посвященное годовщине революции, пришло около 200 человек

07 ноября 2023, 17:54, ИА Амител

Митинг КПРФ в Барнауле 7 ноября 2023 года / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле во вторник, 7 ноября, партия КПРФ и ее сторонники на площади Советов провели митинг, посвященный 106-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции.

"На мероприятие пришло около 200 человек", – рассказала корреспондент amic.ru.

Глава краевого комитета КПРФ Мария Прусакова выразила особую благодарность "за такое обеспечение безопасности в виде тяжелой техники".

"Лучше бы, мне кажется, по назначению использовалась эта техника и она бы чистила улицы", – указала она.

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Мероприятие оказалось не слишком популярным: на площади Советов собралось всего около 150 горожан
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Барнаул праздники фоторепортажи митинги КПРФ

Комментарии 9

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Гость

17:59:19 07-11-2023

С Праздником, Товарищи!!!

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Гость

18:35:38 07-11-2023

Лучше бы, мне кажется, по назначению использовалась эта техника и она бы чистила улицы", – указала она------а Прусаковой лучше бы отдать партию тому, кто готов в выборах участвовать.

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Алексей

18:46:11 07-11-2023

Было же время, когда за то, что не был на демонстрации могли лишить звания "Лучший по профессии" о_О Ничего не имею против празднования 7 ноября, но маразм, порой просто зашкаливал!

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Гость

20:33:43 07-11-2023

Паскудство какое.

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александр

20:52:04 07-11-2023

Коммунисты больше анонсируйте подобные мероприятия и народ потянется к вам. Или вы этого боитесь?

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Гость

21:23:32 07-11-2023

александр (20:52:04 07-11-2023) Коммунисты больше анонсируйте подобные мероприятия и народ п... Очень многое значит адекватность, порядочность, харизматичность руководителей всех уровней партии, да и просыпаются они крайне редко, да и то, лишь для имитации своей деятельности.

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Гость

21:52:40 07-11-2023

Оказывается был митинг, а что же никто не позвал? Или кпрф решила приватизировать праздник и это только для членов партии???

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Дюша

08:51:00 08-11-2023

Хоть музыку разрешили в этом году...Но если КПРФ и дальше так наплевательски будет относится к решениям АДминистрации о запрете шествия и такому явному игнорированию события в СМИ, то на следующий год митинг не техникой прикроют от горожан, а простынкой накроют как Мавзолей на 9 мая...

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Гость

10:25:58 08-11-2023

Великая Октябрьская социалистическая революция показала, что общество может жить в интересах большинства. А контрреволюция 1980-н.в. показала, что деградация тоже возможна. Прочитайте Ленина без современных комментариев и знайте, что ничего нового за более чем 100 лет не придумано.

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