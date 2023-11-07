Митинг КПРФ в Барнауле прошел в окружении тяжелой снегоуборочной техники
На мероприятие, посвященное годовщине революции, пришло около 200 человек
07 ноября 2023, 17:54, ИА Амител
Митинг КПРФ в Барнауле 7 ноября 2023 года / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
В Барнауле во вторник, 7 ноября, партия КПРФ и ее сторонники на площади Советов провели митинг, посвященный 106-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции.
"На мероприятие пришло около 200 человек", – рассказала корреспондент amic.ru.
Глава краевого комитета КПРФ Мария Прусакова выразила особую благодарность "за такое обеспечение безопасности в виде тяжелой техники".
"Лучше бы, мне кажется, по назначению использовалась эта техника и она бы чистила улицы", – указала она.
17:59:19 07-11-2023
С Праздником, Товарищи!!!
18:35:38 07-11-2023
Лучше бы, мне кажется, по назначению использовалась эта техника и она бы чистила улицы", – указала она------а Прусаковой лучше бы отдать партию тому, кто готов в выборах участвовать.
18:46:11 07-11-2023
Было же время, когда за то, что не был на демонстрации могли лишить звания "Лучший по профессии" о_О Ничего не имею против празднования 7 ноября, но маразм, порой просто зашкаливал!
20:33:43 07-11-2023
Паскудство какое.
20:52:04 07-11-2023
Коммунисты больше анонсируйте подобные мероприятия и народ потянется к вам. Или вы этого боитесь?
21:23:32 07-11-2023
александр (20:52:04 07-11-2023) Коммунисты больше анонсируйте подобные мероприятия и народ п... Очень многое значит адекватность, порядочность, харизматичность руководителей всех уровней партии, да и просыпаются они крайне редко, да и то, лишь для имитации своей деятельности.
21:52:40 07-11-2023
Оказывается был митинг, а что же никто не позвал? Или кпрф решила приватизировать праздник и это только для членов партии???
08:51:00 08-11-2023
Хоть музыку разрешили в этом году...Но если КПРФ и дальше так наплевательски будет относится к решениям АДминистрации о запрете шествия и такому явному игнорированию события в СМИ, то на следующий год митинг не техникой прикроют от горожан, а простынкой накроют как Мавзолей на 9 мая...
10:25:58 08-11-2023
Великая Октябрьская социалистическая революция показала, что общество может жить в интересах большинства. А контрреволюция 1980-н.в. показала, что деградация тоже возможна. Прочитайте Ленина без современных комментариев и знайте, что ничего нового за более чем 100 лет не придумано.