Митинг КПРФ в Барнауле прошел в окружении тяжелой снегоуборочной техники

На мероприятие, посвященное годовщине революции, пришло около 200 человек

07 ноября 2023, 17:54, ИА Амител

Митинг КПРФ в Барнауле 7 ноября 2023 года / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле во вторник, 7 ноября, партия КПРФ и ее сторонники на площади Советов провели митинг, посвященный 106-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции.

"На мероприятие пришло около 200 человек", – рассказала корреспондент amic.ru.

Глава краевого комитета КПРФ Мария Прусакова выразила особую благодарность "за такое обеспечение безопасности в виде тяжелой техники".