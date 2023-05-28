Митинг, посвящённый 105-летию Пограничной службы ФСБ России, прошёл в Барнауле
Участники возложили цветы к Мемориалу Славы
28 мая 2023, 14:46, ИА Амител
Фото: пресс-служба мэрии Барнаула
105-летие Пограничной службы ФСБ России отпраздновали торжественным митингом в Барнауле. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Участие в праздничном мероприятии принял начальник краевого пограничного управления Андрей Кузнецов, губернатор региона Виктор Томенко, глава города Вячеслав Франк и председатель регионального парламента Александр Романенко.
Они отдали дань основателям пограничной службы и тем, кто сейчас охраняет границы, а также возложили цветы к Мемориалу Славы.
17:11:08 28-05-2023
Что за дурь???? Какие на хрен 105 лет. Пограничной страже России не менее 250 лет. Куда не возьми везде русофобы исказители истории Росии