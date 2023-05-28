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Митинг, посвящённый 105-летию Пограничной службы ФСБ России, прошёл в Барнауле

Участники возложили цветы к Мемориалу Славы

28 мая 2023, 14:46, ИА Амител

105-летие Пограничной службы ФСБ России отпраздновали торжественным митингом в Барнауле. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Участие в праздничном мероприятии принял начальник краевого пограничного управления Андрей Кузнецов, губернатор региона Виктор Томенко, глава города Вячеслав Франк и председатель регионального парламента Александр Романенко.

Они отдали дань основателям пограничной службы и тем, кто сейчас охраняет границы, а также возложили цветы к Мемориалу Славы.

Барнаул

Комментарии 1

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Гость

17:11:08 28-05-2023

Что за дурь???? Какие на хрен 105 лет. Пограничной страже России не менее 250 лет. Куда не возьми везде русофобы исказители истории Росии

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